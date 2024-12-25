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"Розу ветров" будут учитывать при строительстве домов для борьбы со смогом в Алматы

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Смог в Алматы
Смог в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На внеочередной сессии маслихата Алматы приняли регламент, который будет использован при планировании расположения домов и улиц. Это позволит уменьшить концентрацию смога, передает NUR.KZ.

Новый градостроительный регламент будет действовать в Алматы до 2040 года. Он установит планировочные ограничения градостроительной деятельности на территории города.

В том числе в документ вошли правила, связанные с "розой ветров". Ожидается, что эти правила помогут ветру свободнее проходить через город, что позволит сократить концентрацию вредных веществ в воздухе.

"Впервые разработан регламент, связанный с движением воздушных масс и ветровым режимом. Мы провели большой анализ, была создана компьютерная модель движения воздушных масс города", - рассказал руководитель Управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев.

В соответствии с этим исследованием определены преобладающие направления ветра в городе: северный, северо-восточный, южный, юго-западный.

Вдоль этих направлений должны располагаться длинные стороны домов и улицы. Это создает воздушные коридоры, позволяющие ветру свободно проходить через город, обеспечивая естественное охлаждение и рассеивание загрязнений.

Ориентация пустот между зданиями должна быть вдоль вторичных направлений ветра - юг, юго-восток. Определены и правила строительства промышленных объектов: их надо располагать так, чтобы загрязняющие вещества выносились в сторону от города - использовать при их строительстве естественную вентиляцию при преобладающих ветрах.

Высотные дома должны строиться таким образом, чтобы пропускать ветровые массы, а не создавать завихрения. Теперь это правило официально отражено в градостроительных нормах Алматы.

Ранее в акимате Алматы рассказали, как новые проекты детальной планировки улучшат экологию в городе. ПДП разработаны в соответствии с генеральным планом города до 2040 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204606-rozu-vetrov-budut-uchityvat-pri-stroitelstve-domov-dlya-borby-so-smogom-v-almaty/

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