Больше сотни человек перекрыли дорогу из-за отключения электричества в Уральске

Вчера, 3 февраля, более сотни жителей садового общества Зачаганский перекрыли дорогу, требуя подключить им электричество, передает издание "Мой город".

Как сообщает издание, горожане перекрыли дорогу, ведущую от города в сторону моста в село Подстепное Теректинского района. Они не давали возможности проехать не только легковым авто, но и фурам.

На место приехал аким Зачаганска Аккалий Аубекеров и прокурор Уральска. Им удалось увести людей с дороги. Аким пообещал решить проблемы.

Позже выяснилось, что у жильцов дачного сообщества образовалась задолженность за электроэнергию. Собравшиеся обвинили в этом бывшего председателя садового общества Зачаганский, который якобы оставил эту задолженность.

"Причиной отключения электроэнергии является задолженность в размере 72 миллиона тенге перед поставщиком электроэнергии. В 19:00 подачу света возобновили.

Аким Уральска Мурат Байменов и руководитель РЭК ЗКО Бектурган провели разъяснительную работу. 4 февраля в 11:00 градоначальник примет группу активистов садового общества", — пояснили в ТОО "ЗапКазРэк".

Вместе с тем сообщается, что в садовом обществе Зачаганский обслуживаются 2220 абонентов. Там расположены 10 трансформаторов.

В "ЗапКазРэк" также сообщили, что 27 января они временно отключили электроэнергию, а 3 февраля электричество отключили повторно.