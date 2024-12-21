Перекрыли дорогу для молитвы: 30 человек наказали в Алматы

30 человек наказали за перекрытие улицы ради молитвы в Алматы - нарушителей привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Полицией Алматы по данному факту проведена проверка.

"В отношении правонарушителей приняты меры: более 30 человек, нарушивших требование ст. 614 КРКобАП (создание препятствий для движения транспортных средств), привлечены к административной ответственности. Вместе с тем, Департамент полиции города Алматы напоминает о принципе "Закон и порядок" и призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.

В ДП подчеркнули, что перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность.

"С целью предупреждения подобных правонарушений, полиция Алматы усилила профилактическую и праворазьяснительную работу. Такие факты не допустимы, они будут пресекаться", - добавили в пресс-службе.

В начале декабря в Сети появились кадры, на которых группа мужчин перекрыла проезжую часть для совершения молитвы. Сообщалось, что это вызвало пробку, также люди своими действиями мешали проехать карете скорой помощи. В полиции города комментировали инцидент.

О произошедшем высказались в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК). Там объяснили, что 6 декабря прихожане, пришедшие в тот день на пятничную молитву в Центральную мечеть Алматы, не смогли поместиться во дворе мечети.

"Нельзя причинять вред другим людям, перекрывая дорогу для совершения намаза. Поэтому просим вас приходить на молитву пораньше, сидеть в отведенных для этого местах, не перегораживать дороги, парковать транспортные средства в положенных местах, строго соблюдать требования и порядок", - заявили в ДУМК.