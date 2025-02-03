Вернуть пособие за сына, ушедшего в армию, потребовали у многодетной казахстанки

В Костанайской области суд отказал во взыскании с многодетной семьи излишне полученного государственного пособия на сумму 22 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, с иском о взыскании 22 тыс. тенге излишне полученного государственного пособия с многодетной матери обратилось Министерство труда и социальной защиты населения в Костанайский районный суд.

Казахстанка является получателем государственного социального пособия как многодетная мать, имеющая четыре и более совместно проживающих с ней несовершеннолетних детей, в том числе сына 2006 года рождения.

В марте 2024 года ГУ стало известно об академическом отпуске ребенка, обучающегося в одном из колледжей, для прохождения срочной воинской службы.

Женщина иск признала в полном объеме. Она рассказала, что пособие ей было перечислено до 5 марта 2024 года, а сына призвали в армию 29 марта, для чего ему оформили академический отпуск по месту учебы. Полученное пособие на содержание детей, по ее словам, было использовано по назначению.

Суд отказал ГУ во взыскании с многодетной семьи излишних выплат по пособию, посчитав, что денежные средства в размере 22 тыс. тенге, полученные ответчиком добросовестно от истца в качестве пособия, являлись средством для существования ее семьи, использованы ею для нужд семьи, а потому возврату не подлежат.

ГУ подало апелляционную жалобу на решение суда в Костанайский областной суд, в удовлетворении которой было отказано. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что государственные пособия для семей с детьми в Казахстане увеличились на 6,5% в 2025 году в связи с ростом месячного расчетного показателя. Многодетным семьям будут выплачивать ежемесячные пособия от 63 030 тенге за четверых детей.

В 2024 году казахстанские семьи с детьми получили помощь на 1,4 трлн тенге. В эту сумму вошли выплаты по рождению и уходу за ребенком, пособия по многодетности и другие. При этом пособие по многодетности назначают семьям, где проживает минимум четыре ребенка, в том числе студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет.