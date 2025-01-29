Скандал устроили жители многоэтажки из-за забора вокруг элитного дома в Актау (видео)

В Актау жители старого дома устроили скандал из-за забора, возведенного вокруг новой элитной многоэтажки. В итоге ограждение демонтировали, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, район, в котором построен новый дом, расположен рядом с морем и считает очень перспективным. Чтобы получить разрешение от жильцов старых домов, бизнесмен обещал привести в порядок подъезды и двор. Говорил, что всем будет удобно и комфортно.

Однако позже возвел забор, который перекрыл единственный проход к школе и остановке. По этой дороге ежедневно ходят жильцы восьми многоквартирных домов. Их происходящее разозлило, и они устроили скандал. Пока ограждение не убрали, люди оставались на месте.

"Это уже беззаконие. Во-первых, тут, по-моему, не было документов, потом задним числом сделали. А теперь заняли территорию больше, чем положено. Они брали обязательства, прежде чем им разрешили рядом стоящие дома, чтобы они начали стройку, должны были подъезды отремонтировать. Мало того кинули людей, еще по-хамски занимают городскую территорию", –возмущена жительница дома Марина Утешева.

Чиновники пообещали измерить участок новостройки и принять самые суровые меры к бизнесмену, если окажется, что он огородил лишнее.

"Сейчас городским отделом проводится соответствующий мониторинг с целью выявления излишне используемого земельного участка жилого дома. В случае нарушений, в управление земельными ресурсами по Мангистауской области будут направлены данные для принятия мер в соответствии с законодательством", – заявил замглавы отдела земельных отношений Актау Жандос Отелгенов.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Алматы разгорелся конфликт между жителями района и владельцем земельного участка - горожане обвинили последнего в захвате части дороги.

Сообщалось, что проезжая часть дороги, по которой раньше ездили авто, сейчас перекрыта. Около двух месяцев назад здесь появился высокий забор, превративший дорогу в узкий коридор и лишивший жителей удобного проезда. Горожане такими нововведениями остались недовольны.

Похожая ситуация произошла и в Шымкенте – там бизнесмен перекрыл дорогу, не дождавшись выплат от акимата за свой участок. Он объяснил, что еще 4 года назад акимат решил выкупить его участок и проложить здесь асфальтированную дорогу. Однако, хоть дорогу здесь и приложили, деньги за свою землю мужчина так и не получил.