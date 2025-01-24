ФОК построили в Актобе, но никак не могут открыть

В жилом массиве Кызылжар-2 в Актобе жители ждут открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного еще в декабре 2024 года, но объект до сих пор не введен в эксплуатацию, передает "Диапазон".

В декабре в Кызылжаре-2 отстроили ФОК, но он стоит закрытый. В акимате области объяснили: объект заработает после того, как его передадут на баланс управления спорта.

"В жилом массиве Кызылжар-2 был построен спортзал. Еще 16 декабря 2024 года его должны были торжественно открыть, однако он пустует до сих пор. Почему? Жители с нетерпением ждут его открытия", - задаются вопросом актюбинцы.

В акимате региона прокомментировали ситуацию.

"Работы по строительству ФОКа в жилом массиве Кызылжар-2 завершены. Сейчас идет процедура передачи его на баланс в управление спорта области. По завершении процедуры объект введут в эксплуатацию", - ответили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в селе Кеменгер Павлодарской области физкультурно-оздоровительный центр должны были построить за 10 месяцев, но подрядчик рискует затянуть некоторые виды работ на третий год. По обращению депутатов прокуратура района проверила объект.

А в Наурызбайском районе Алматы впервые за 10 лет построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с населением. Начало строительства запланировано на I квартал текущего года.