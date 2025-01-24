Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ФОК построили в Актобе, но никак не могут открыть

Опубликовано:

Новый ФОК
Новый ФОК. Фото: diapazon.kz

В жилом массиве Кызылжар-2 в Актобе жители ждут открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного еще в декабре 2024 года, но объект до сих пор не введен в эксплуатацию, передает "Диапазон".

В декабре в Кызылжаре-2 отстроили ФОК, но он стоит закрытый. В акимате области объяснили: объект заработает после того, как его передадут на баланс управления спорта.

"В жилом массиве Кызылжар-2 был построен спортзал. Еще 16 декабря 2024 года его должны были торжественно открыть, однако он пустует до сих пор. Почему? Жители с нетерпением ждут его открытия", - задаются вопросом актюбинцы.

В акимате региона прокомментировали ситуацию.

"Работы по строительству ФОКа в жилом массиве Кызылжар-2 завершены. Сейчас идет процедура передачи его на баланс в управление спорта области. По завершении процедуры объект введут в эксплуатацию", - ответили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в селе Кеменгер Павлодарской области физкультурно-оздоровительный центр должны были построить за 10 месяцев, но подрядчик рискует затянуть некоторые виды работ на третий год. По обращению депутатов прокуратура района проверила объект.

А в Наурызбайском районе Алматы впервые за 10 лет построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с населением. Начало строительства запланировано на I квартал текущего года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214893-fok-postroili-v-aktobe-no-nikak-ne-mogut-otkryt/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie