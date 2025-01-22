Старшина Дина Кулбаева завершила карьеру в Карагандинской области

В Карагандинской области старшина юстиции Дина Кулбаева завершила карьеру в УИС, посвятив службе 18 лет жизни. Коллеги отметили ее заслуги как пример для молодых сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, старшина юстиции Дина Кулбаева начала свою карьеру в 2007-м году с должности контролера отдела контролерской службы учреждения № 36.

В разное время несла свою службу на посту КПП, где заступала на сутки, также выезжала на контрагентские объекты, где осуществляла надзор за осужденными. Потом была контролером по комнате свиданий, в ее обязанности входило предоставление осужденным свиданий, поддержание социально-полезных связей и семейных ценностей.

Большое влияние на выбор профессии оказал ее брат Сырым Кулбаев, который является пенсионером уголовно-исполнительной системы МВД РК. Свой путь также начал с контролера в звании сержанта и благодаря своей доблестной службе в УИС дослужился до должности заместителя начальника учреждения по режимной и оперативной работе в звании майора юстиции.

Дина Туяковна, помимо служебной деятельности, является любящей матерью троих детей. Все свободное время она старается посвятить своим детям, достижениями и успехами которых гордится.

По стопам матери и дяди пошел и старший сын Дины Туяковны - Мейрім. В настоящее время является инспектором взвода патрульной полиции ОВД Шахтинска в звании старшего лейтенанта полиции.

"Проводы на пенсию Дины Туяковны - это значимое событие для коллег и молодых сотрудников учреждения. Ведь она является примером, одна из тех, кто посвятил свою жизнь служению обществу.

И выход на пенсию - это признание ее заслуг и новый этап в жизни новоиспеченного пенсионера МВД", - отмечает заместитель начальника учреждения, подполковник юстиции Кошкинов.

Ранее заместители начальника колонии провели практическое занятие для студентов юридического факультета Карагандинского университета. В рамках изучения дисциплин уголовно-правового цикла студенты посетили комнату свиданий с родственниками осужденных, клуб учреждения, где заключенные проводят досуг и участвуют в культурно-массовых мероприятиях, а также столовую, где им представили блюда из меню осужденных, которые они могли попробовать.

Помимо этого, в Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36. В МВД отметили, что заключенный систематически проявляет инициативу в воспитательных мероприятиях и в свободное от работы время занимается творчеством.