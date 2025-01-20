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Предложений по благоустройству ждут от жителей Карагандинской области

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Сквер
Сквер. Фото: gov.kz

В Карагандинской области стартует прием заявок на проекты по благоустройству в рамках программы "Бюджет народного участия". Инициативы граждан поддержат финансированием, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Карагандинской области набирает популярность программа "Бюджет народного участия". Неравнодушные жители могут предложить свои идеи по благоустройству, озеленению родных городов, модернизации общественного пространства.

По результатам народного онлайн-голосования выберут проекты для финансирования из местного бюджета.

К примеру, в Караганде в прошлом году по программе было реализовано 24 проекта. Это новые детские площадки, футбольные поля и другое, что предложили сами горожане для улучшения комфорта. В этом году таких проектов будет больше, так как бюджет программы увеличен в три раза.

В Темиртау на месте пустыря появился современный сквер. Жители увидели, что программа реально работает, и на этот год определилось 13 проектов, большая часть которых по благоустройству дворов.

С 20 января стартует прием предложений для дальнейшего отбора проектов уже на 2026 год.

О дальнейшей реализации программы объявили в Караганде, Темиртау, Сарани, Шахтинске, Приозерске. Заявки будут приниматься до 1 марта 2025 года на сайтах акиматов. Там же, в разделе "Бюджет народного участия", можно ознакомиться с требованиями и дополнительной информацией, касающейся реализации программы.

Напомним, в этом году хорошим примером стало обустройство современного сквера на месте пустыря. Территория преобразилась, теперь там можно гулять с детьми, заниматься спортом. Это подтолкнуло интерес темиртаусцев к программе.

Ранее также сообщалось, что за 3 года в Алматы реализованы 938 проектов в рамках программы "Бюджет народного участия".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213148-predlozheniy-po-blagoustroystvu-zhdut-ot-zhiteley-karagandinskoy-oblasti/

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