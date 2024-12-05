Жители Темиртау сами решают, что строить в городе

Программа "Бюджет народного участия" в Темиртау продолжает набирать популярность. Она позволяет жителям предлагать проекты для благоустройства городской среды, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, программа дает жителям возможность предложить свои проекты по модернизации городской среды — благоустройству дворов, скверов, установке детских и спортивных площадок.

В этом году хорошим примером стало обустройство современного сквера на месте пустыря. Территория преобразилась, теперь там можно гулять с детьми, заниматься спортом. Это подтолкнуло интерес темиртаусцев к программе.

В акимате отметили, что активность выросла. Неравнодушные жители предложили почти два десятка проектов. По результатам народного онлайн-голосования осталось 13. Их одобрил экспертный совет. В следующем году эти предложения будут воплощаться в реальность на средства местного бюджета.

Большая часть предложенных проектов касается благоустройства дворов. Также появятся новые скверы, спортивные и детские площадки.

Таким образом, жители могут напрямую влиять на улучшение своей жизни. Их инициативы учитываются при распределении местной казны.

Программа прозрачная. Ознакомиться со всеми проектами-победителями можно на сайте городского акимата, в разделе "Бюджет народного участия".

Ранее сообщалось, что в Алматы обновляют городскую инфраструктуру в рамках проекта "Бюджет народного участия". Горожане в том числе прокомментировали благоустройство дворов.

А в прошлом году в рамках программы "Бюджет народного участия" по району Алматы в Астане были представлены 70 проектов, 68 из них одобрили.