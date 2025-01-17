"Тигра убили под Астаной": видео прокомментировали в полиции
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В Сети появилась информация якобы о нападении тигра во дворе частного дома под Астаной. В ДП Акмолинской области опровергли эти сведения, передает NUR.KZ.
В социальных сетях распространилась информация якобы о поимке и отстреле тигра в Целиноградском районе. В частности, в паблике astana_sergek в Instagram было опубликовано видео из сельской местности с подписью: "Тигра убили в селе под Астаной".
"В соцсетях появилась информация, что под Астаной тигр якобы залез во двор частного дома и напал на домашних животных. Сообщается, что он загрыз двух собак, телку и укусил инспектора. Инцидент произошел в 25 км от Астаны в селе Рождественка. После нападения на инспектора его, предположительно, застрелили", - говорится в подписи к видео.
В пресс-службе ДП Акмолинской области опровергли эту информацию.
"Данный факт не зарегистрирован, а распространяемая информация недостоверна. Напоминаем, что за распространение ложных сведений предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Хабаровском крае России тигр напал на человека, когда тот вышел из грузовика, чтобы надеть цепи на колеса. Очевидцы сообщили, что тигр утащил пострадавшего в лес.
А Министерство экологии и природных ресурсов РК совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира рассказали о первой зимовке тигров в госрезервате Иле-Балхаш, где просторная среда способствует постепенной адаптации животных к новым условиям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212622-tigra-ubili-pod-astanoy-video-prokommentirovali-v-policii/