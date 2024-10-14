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Часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге не смогли продать с аукциона

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Часы
Часы. Фото: e-auction.gosreestr.kz

Часы премиум-класса, коллекционные монеты и ювелирные украшения из золота и платины с бриллиантами не смогли продать с аукциона в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы сообщали, что с торгов планировалось продать 8 часов премиальных брендов общей стоимостью 314 742 586 тенге, при этом цена самых дорогих из них равнялась 214 млн тенге. Еще один лот - коллекционная монета Olympic Games, которая выставлена по цене в 690 000 за единицу.

Также среди лотов были украшения - ювелирный набор из белого золота, платины и бриллиантов за 85 520 064 тенге.

Торги должны были состояться 9 и 11 октября, однако, как сообщила сегодня Компания по управлению возвращенными активами, пока желающих приобрести эти активы, возвращенные в пользу государства, не нашлось.

"Аукционы будут проводиться до тех пор, пока не найдется покупатель. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на портале e-Qazyna. Все средства, полученные от продажи активов, будут направлены на развитие социальных проектов", - отмечается в сообщении.

Между тем на страницах лотов действительно говорится о том, что торги не состоялись. "На момент начала аукциона по объекту продажи отсутствуют зарегистрированные участники", - отмечается на портале Электронной торговой площадки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173834-chasy-za-214-mln-tenge-i-ukrasheniya-za-85-mln-tenge-ne-smogli-prodat-s-aukciona/

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