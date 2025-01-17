Водопровод прорвало в Семее: часть города осталась без воды (видео)

В четверг, 16 января, поздним вечером в Семее случилась авария на водопроводе, из-за чего жители нескольких домов остались без холодной воды, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на Instagram-странице акимата Семея, в 23:22 от жителей микрорайона Каргалы поступила информация о прорыве водопровода и отключении холодной воды.

На место аварии оперативно выехала дежурная бригада ГКП "Семей Водоканал" для обследования и устранения последствий. На место происшествия также прибыл аким города Талгат Муратов, который лично контролировал ход работ по устранению аварии.

"По предварительным данным, авария произошла на водоводе диаметром 300 мм. В ликвидации задействованы 5 сотрудников и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

К часу ночи удалось восстановить водоснабжение на нескольких объектах. Сейчас без воды остаются 5 многоквартирных жилых домов, это 346 абонентов.

"Работы по восстановлению будут продолжены", - добавили в акимате.

Напомним, в ноябре в Рудном прорвало теплотрассу сразу в двух местах. Жители почти 200 домов остались без тепла на несколько часов.