Теплотрассу прорвало в Рудном

Сегодня ночью в городе Рудном в Костанайской области случилось ЧП – прорвало теплотрассу. В акимате прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщил директор ТОО "Рудненские тепловые сети" Олег Абылкаиров, сегодня ночью произошло повреждение на распределительном квартальном трубопроводе диаметром 219 мм.

В 08:30 повреждение было полностью устранено. Сейчас потребителей подключают к сетям, бригада проверяет дома.

"Под отключение попадало 198 домов частного сектора", - рассказал Абылкаиров.

Он добавил, что сегодня ранним утром, в 05:55, случилось еще одно повреждение на трубопроводе, но по другому адресу. Здесь под отключение попали 27 домов частного сектора.

"Работы организованы, в течение часа-двух прорыв будет устранен. В устранении аварии задействовано 11 человек и 3 единицы техники", – пообещал глава ТОО.

Подчеркивается, что в самих домах температурный режим сохраняется. Подачу тепла обещают возобновить к 12:00.

В городском акимате добавили, что эти трубопроводы не являются магистральными. Ремонт на участках ранее не проводился.

Отметим, что согласно информации на портале Gismeteo, сегодня в Рудном ожидается до 6 градусов мороза, а ночью столбики термометров показывали до -17 градусов. К этому часу температура воздуха составляет -10 градусов, скорость ветра – до 5 метров в секунду.

А "Казгидромет" сообщал, что в Костанайской области сегодня, 8 ноября, объявлено штормовое предупреждение из-за низовой метели и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с.

Добавим, по информации акимата, общая протяженность внутриквартальных сетей по Рудному составляет 140 км, в том числе распределительных сетей частного сектора – 44 км.

"За последние 2 года в Рудном были проведены ремонтные работы на 33,8 км тепловых сетей на общую сумму более 16,5 млрд тенге. В результате проводимых работ общий износ по магистральным сетям снижен с 40,3% до 31,4%, по квартальным сетям – с 71,9% до 65,9%", - проинформировали в акимате.

Отмечается, что количество аварий на сетях также снизилось, а устранение повреждений занимает в среднем 3-4 часа.