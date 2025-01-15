Карагандинцам предложили слепить самого красивого снеговика

В Караганде объявлен конкурс на самого креативного снеговика. Желающим принять участие необходимо слепить фигуру в Центральном парке, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, управление парками и скверами Караганды объявило конкурс на самого красивого снеговика. Принять участие в нем можно до конца января.

Желающим побороться за первое место нужно слепить снеговика на территории Центрального парка культуры и отдыха. В высоту он должен быть не меньше одного метра. Украсить фигуру можно чем угодно: организаторы не ограничивают фантазию участников.

С готовым снеговиком нужно сфотографироваться и опубликовать снимок в Instagram. Под фото необходимо указать точное месторасположение фигуры и ее краткое описание, а также обязательно отметить аккаунт управления парками @park.krg.

После жюри выберет три лучшие фигуры, а их авторов наградят призами и дипломами.

Ранее сообщалось, что этой зимой в парке Майкудука Караганды появился новый линейный каток длиной около 350 метров. Всего в городе функционируют три катка.

Также в начале прошлого года в соцсетях появилось видео, где столичный полицейский ломает снеговика, который был установлен на льду. В пресс-службе Департамента полиции Астаны тогда прокомментировали ситуацию.