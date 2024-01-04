Полицейский сломал снеговика, построенного на льду реки в Астане (видео)

В соцсетях появилось видео, где столичный полицейский ломает снеговика, который был установлен на льду. В пресс-службе Департамента полиции Астаны прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Астанчане в соцсетях опубликовали видео, судя по кадрам которого полицейский бежит по направлению к людям, стоящим рядом со снеговиком на заледеневшей реке. Затем сотрудник полиции ломает снеговика ногами.

Пользователи соцсети в комментариях поддержали поступок стража порядка.

"Он жизни, может, спас: под лед уйдет еще кто… зима теплая", "Правильно, потому что дети начнут играть и утонут. Лед тонкий на реке", "Все-таки на льду снеговик – это опасно, вдруг кто-нибудь провалится", – пишут казахстанцы.

В пресс-службе полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что дежурный участковый инспектор развалил снеговика, чтобы избежать несчастного случая.

"Заметив значительное скопление граждан, фотографировавшихся на льду реки Есиль возле снеговика, участковым инспектором полиции, дежурившим на участке в предновогодний вечер, во избежание несчастного случая после проведения профилактической беседы было принято решение развалить снежную фигуру.

Как пояснил страж порядка, он поступил так, потому что, учитывая погоду, лед на реке был тонкий, люди в предпраздничном настроении не оценивали опасность и могли провалиться в ледяную воду", – пояснили в ведомстве.

Добавим, столичные спасатели предупреждают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Напомним, в ноябре в Астане подросток провалился под лед реки Акбулак и начал тонуть, однако его спас прохожий.