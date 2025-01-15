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Эзотерика

Рыбак выиграл необычный суд против спасателей в Павлодаре (видео)

Опубликовано:

Рыбалка
Рыбалка. Иллюстративное фото: pexels.com

На севере Казахстана рыбак выиграл необычный суд - житель Павлодара оспорил штраф за то, что он вышел на лед в ноябре, передает сайт телеканала КТК.

Спасатели посчитали, что выходить на рыбалку в ноябре нельзя - река еще плохо промерзла, а значит, любитель ловли нарушает правила безопасности. Но рыбак с этим не согласился. Говорит, всю жизнь живет на севере и знает все тонкости льда.

"Первый раз я сразу оплатил. 18 ноября меня задержали, сказали: «Жилета нет». Был сотрудник Айжан. Ну, объяснили, почему штрафуют: «Ты не знаешь правил». Я говорю: «Да, я не знаю». – «Сейчас сделали от 10 до 20 сантиметров в жилете». – Я говорю: «Ну, я понимаю, не знаю, не прав». Я заплатил сразу.

Но во второй раз я уже во всем одеянии. Спасательный жилет, все надел, а ко мне подходят и опять штрафуют. Потом в оконцовке уже говорят, что с 1 декабря только разрешается рыбалка и с 1 марта запрещается. Но где это в законе?" - поделился рыбак Анатолий Рук.

Павлодарец решил оспорить решение спасателей. Мужчина уверен, что рыбачить на льду на севере страны в ноябре уже можно смело. Зима в эти края приходит раньше. А значит, никакого нарушения не было. Синоптики в суде подтвердили, что в ноябре были приличные минусовые температуры и речка замерзла.

Суд ничего противоречащего в поведении рыбака тоже не увидел. И пришел к выводу, что любители зимней ловли сами в силах оценить толщину льда и сами отвечают за свою безопасность.

В итоге штраф в 26 тысяч отменили, а еще рекомендовали принять меры к сотрудникам ДЧС, которые нарушили права рыбака. В департаменте при этом заявили, что ничего плохого мужчине не желали. Напротив, оберегали его от возможного ЧП. При этом подчеркнули, что рейды по выявлению нарушений при зимней рыбалке продолжаются, и попросили всех быть внимательными на льду.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211665-rybak-vyigral-neobychnyy-sud-protiv-spasateley-v-pavlodare-video/

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