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Тысячи актюбинцев могут остаться без воды

Опубликовано:

Вода
Вода. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Около 6 600 абонентов АО "Aqtobe su-energy group" имеют задолженность за коммунальные услуги. Несвоевременная оплата грозит гражданам отключением воды, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как отмечается на официальной странице предприятия в Instagram, специалисты АО "Aqtobe su-energy group" совместно с представителями частных судебных исполнителей продолжают проводить проверочные мероприятия с целью взыскания дебиторской задолженности.

"На сегодняшний день установлено, что около 6 600 абонентов имеют задолженность. В случае неоплаты за полученные коммунальные услуги абоненты будут лишены наших услуг", - говорится в сообщении.

В компании обратились к актюбинцам с просьбой своевременно оплачивать коммунальные услуги и передавать показания приборов учета своим агентам до 25 числа каждого месяца.

Ранее сообщалось, что долги жителей Алматы горводоканалу достигли 700 миллионов тенге. В "Алматы Су" начали отключать неплательщиков от городских сетей.

Также в Алматинской области многие жители остались без электричества и воды из-за долгов обслуживающих организаций перед ТОО "АлматыЭнергоСбыт".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210447-tysyachi-aktyubincev-mogut-ostatsya-bez-vody/

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