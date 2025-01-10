Тысячи актюбинцев могут остаться без воды
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Около 6 600 абонентов АО "Aqtobe su-energy group" имеют задолженность за коммунальные услуги. Несвоевременная оплата грозит гражданам отключением воды, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.
Как отмечается на официальной странице предприятия в Instagram, специалисты АО "Aqtobe su-energy group" совместно с представителями частных судебных исполнителей продолжают проводить проверочные мероприятия с целью взыскания дебиторской задолженности.
"На сегодняшний день установлено, что около 6 600 абонентов имеют задолженность. В случае неоплаты за полученные коммунальные услуги абоненты будут лишены наших услуг", - говорится в сообщении.
В компании обратились к актюбинцам с просьбой своевременно оплачивать коммунальные услуги и передавать показания приборов учета своим агентам до 25 числа каждого месяца.
Ранее сообщалось, что долги жителей Алматы горводоканалу достигли 700 миллионов тенге. В "Алматы Су" начали отключать неплательщиков от городских сетей.
Также в Алматинской области многие жители остались без электричества и воды из-за долгов обслуживающих организаций перед ТОО "АлматыЭнергоСбыт".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210447-tysyachi-aktyubincev-mogut-ostatsya-bez-vody/