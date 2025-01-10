"Прекрасная Елена" стала жемчужиной зоопарка в Караганде (видео)

В Карагандинском зоопарке открылся уникальный музей экзотических насекомых. Посетители могут увидеть сотни бабочек, пауков, скорпионов и других редких экземпляров из мировых коллекций, передает сайт телеканала Astana.

В Карагандинском зоопарке открылся музей бабочек, пауков, скорпионов и других экзотических насекомых. В экспозиции сотни красочных крылатых и ползучих экземпляров, которые собирали из коллекций по всему миру.

Бабочки живут на свете от 1 до 20 дней. Но даже за это короткое время они успевают наполнить мир красотой и радостью, рассказала директор Карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова.

В коллекции представлены более 280 экземпляров бабочек и 260 паукообразных. Их собирали из частных коллекций со всего Казахстана. А представителей чешуекрылых привезли из Африки, Средней Азии и стран Европы.

"Зоологический парк - это место, которое показывает жизнь животного, исчезающих видов. Очень много бабочек, которые внесены в Красную книгу, и пауков, которых уже нет.

Не все могут себе позволить поехать в Африку и посмотреть на то, как там они летают и живут. А почему бы не прийти в наш зоологический парк? Вы видели, к нам приходят студенты и школьники", - отметила директор карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова.

Одна из жемчужин коллекции - Морфо Хелена. С серебристо-изумрудными крыльями бабочка привлекает посетителей своим изяществом. Ее уже прозвали "Прекрасная Елена". Посетители, гости из Уральска, в восхищении.

"Вот видите, она высвечивается на солнце и еще больше красивее становится. Здесь очень интересно. Обычно 2-3 разновидности видим, а здесь уже несколько, это меня больше удивило", - отметил посетитель зоопарка Нурислам Кенжегалиев.

Студенты 2 курса Абайского многопрофильного колледжа, будущие ветеринары, специально приезжали в зоопарк вместе с учителем на открытый урок. Крупные пауки и скорпионы, летучие мыши и крупные богомолы парням интереснее всех.

"Мои впечатления очень хорошие, так как я будущий ветеринар, мне нужно изучать природный мир", - подчеркнул посетитель Нурлан Еспембетов.

В зоопарке планируют создать отдельную коллекцию бабочек Казахстана, мечтают переселить к себе и обустроить броненосцев. Под это пойдут административные помещения. Здесь в отдельных комнатах уже расписывают вольеры. Для гостей парка обустроили уютные залы для семейного отдыха.

Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке появились новые обитатели: семья мартышек Бразза и пара альбиносов валлаби, которые прибыли из Чехии.

А в октябре прошлого года стало известно, что нильский крокодил по кличке Султан также стал новым обитателем Карагандинского зоопарка. Этот мощный хищник прибыл в мае и уже завоевал интерес посетителей.

Также сотрудники зоопарка опубликовали видео с медведицей Ясури, прибывшей из Алматы.