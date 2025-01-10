"Роль играют те, у кого есть деньги": недовольные распределением жилья люди собрались у акимата Кентау (видео)

Сдача нового дома для льготников обернулась скандалом в Кентау – горожане считают, что квартиры достались тем, кто встал в очередь позже других, передает сайт телеканала КТК.

Возмущенные распределением льготных квартир горожане заявились за объяснениями в акимат. Они заявили, что вместо того чтобы продвигаться вперед, они, напротив, уходят в конец очереди. По их мнению, происходит это не случайно – горожане подозревают чиновников в коррупции.

"Взятку дают и так получают квартиры. Даже не знают, кто перед ними и после них стоит в очереди. Роль играют только те, у кого есть деньги", – заявила Урдана Байдарова.

Как сообщает телеканал, жилищный скандал в Кентау разразился после того, как местные власти сдали в эксплуатацию новый дом по госпрограмме. За месяц до этого чиновники сообщили очередникам, в канун Нового года они наконец станут счастливыми новоселами. Но в итоге некоторых потенциальных обладателей новых квартир убрали из списка и вновь поставили на ожидание. Возмущенные люди считают, квартиры достались не тем, кому на самом деле положено.

"Нас пригласили в акимат и сказали, что получим квартиры. Попросили подготовить документы. А через неделю вдруг сообщили, что в этот раз не вошли в список. Мол, в следующий раз получим. Причину никто не объяснил", – возмущена Айгуль Шуленбаева.

Но чиновники уверяют, квартиры новоселам достались законно. А скандал, по их мнению, люди затеяли из-за того, что год назад они без очереди выдали жилье 17 семьям, которые жили в аварийном доме. Утверждают, даже при большом желании у них нет возможности раскидываться ключами направо и налево.

"Очередь у нас продвигается в автоматическом порядке. А база находится в министерстве. Поэтому никак невозможно передвинуть очередь. Все автоматизировано", – заявил заместитель акима Кентау Галымжан Толепов.

По официальным данным, на сегодня в Кентау в очереди на жилье стоит свыше 5 тысяч человек. Когда они получат квартиры, чиновники ответить не могут. Зато в акимате твердо намерены найти тех, кто распространяет слухи о взятках. Грозят привлечь их к ответственности.

Источник: КТК