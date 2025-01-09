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Подачу газа приостановят некоторым жителям Актобе

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жанып тұрған газ
Газ. Иллюстративное фото : pixabay.com

В Актобе временно приостановят подачу газа 10 января из-за подключения газопровода. Жителей просят соблюдать меры безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ситуационный центр региона.

Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, в связи с подключением газопровода низкого давления АПФ АО "QazaqGaz Aimaq" предупреждает о временной приостановке подачи газа 10 января 2025 года с 14:30 до 17:30 в Актобе по следующим адресам: ж/м Канагат уч.238/1, 240, 241, 243, 246/1, 248, 249/а, 253, 254, 255/а, 256, 257, 258, 259/а, 260, 261, 262, 263/а, 265, 266, 267, 269, 272, 273, 271/а, 274, 274/а, 275, 276/а, 277, 278, 280, 281, 282/а, 283, 285/а, 293, 295/а, 296, 299, 300/а, 301, 302, 303/1, 305, 307, 309, 311, 357, 470/1.

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами на время отключения газа и обеспечить доступ работников ТОО "ГазПроектСтрой" с 17:30 для повторного пуска газа.

При обнаружении утечки газа необходимо звонить по телефону: 104, 50-12-43.

Ранее сообщалось, что в Караганде временно отключали подачу воды по ряду адресов для устранения утечки на водопроводе.

А в Шымкенте случился пожар, из-за которого больше 800 домов остались без газа. Ситуацию объяснили в АО "QazaqGaz Aimaq".

Также из-за наезда большегруза на магистральную газопроводную трубу несколько микрорайонов Наурызбайского района в Алматы остались без газа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209985-podachu-gaza-priostanovyat-nekotorym-zhitelyam-aktobe/

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