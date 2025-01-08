3300 детей смогут заниматься в бесплатных кружках в Карагандинской области

В Карагандинской области распределили государственный заказ на дополнительное образование для 3300 детей. Кружки будут доступны с января 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, было проведено заседание комиссии по размещению государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей на 2025 год.

Государственный заказ распределен на основании Правил размещения государственного образовательного заказа, утвержденных приказом министра просвещения № 381.

В заседании приняли участие организации, претендующие на размещение государственного образовательного заказа.

В ходе заседания были изучены и рассмотрены документы 36 организаций из городов Караганды, Темиртау, Осакаровского и Нуринского районов, подавших документы на конкурс. Из них 28 прошли конкурсный отбор.

С 10 января между отделами образования и поставщиками услуг будут заключены договоры, и 3300 детей смогут посещать бесплатные кружки по шести направлениям: научно-техническое, эколого-биологическое, художественно-эстетическое, социально-педагогическое, гуманитарное, естественно-математическое.

Прием заявок на зачисление детей будет осуществляться через информационную систему "Е-дарын".

В ведомстве отметили, что принимаемые меры позволят не только увеличить охват детей дополнительным образованием, но и способствовать повышению качества услуг. Работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в Караганде открылся новый Дворец школьников "Каусар", который предоставил детям просторные помещения и широкий выбор кружков для развития талантов.

Помимо этого, в городе открылся комьюнити-центр. Это место, где молодые люди смогут создавать свои проекты и получать квалифицированную помощь.