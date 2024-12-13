Дворец школьников открылся в Караганде (видео)

В Караганде открылся новый Дворец школьников "Каусар", который предоставил детям просторные помещения и широкий выбор кружков для развития талантов, передает Astana TV.

Открытия Дворца школьников в районе Пришахтинска ждали давно. Просторный, светлый, оснащенный образовательными технологиями по самым высоким стандартам, он уже принял на обучение около 800 детей.

Кружки и дополнительные занятия идут по различным направлениям: арт-студия, хореография, робототехника, музыка, экология и много других занимательных уроков.

"Первое учреждение дополнительного образования. Здесь никогда не было Дворца школьников, и это очень хорошая возможность для детей Пришахтинского региона развивать свои таланты, навыки, раскрывать потенциал.

На данный момент у нас работают более 16 кружков, направления разные: интеллектуальные, научные, творческое", - рассказала директор Дворца школьников "Каусар" Айгерим Исбекова.

Все занятия проводятся бесплатно. Ребята ходят с удовольствием. Один из популярных кружков у мальчиков - робототехника и шахматы.

Для реализации творческого потенциала школьников предусмотрены медиацентр, студия телевидения и фото, записи, сенсорная комната и актовый зал. Есть возможность инклюзивного обучения.

Ранее сообщалось, что в Караганде в преддверии Дня Республики открылся комьюнити-центр. Это место, где молодые люди смогут создавать свои проекты и получать квалифицированную помощь.

Помимо этого, во время рабочего объезда Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с решением вопроса дополнительного образования, в том числе с участием частного капитала. Аким посетил стройплощадку нового здания Дома школьников №3 по улице Вахтангова.