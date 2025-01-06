Алматинцы поздравляли полицию с Новым годом, звоня на 102

На пульт 102 в Алматы поступило порядка 10 сообщений с поздравлением с Новым годом. Об этом рассказала официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, рассказывая на брифинге в РСК о том, как прошли праздничные дни и новогодняя ночь для полиции, Салтанат Азирбек сообщила, что на пульт 102 поступило несколько звонков с поздравлениями.

"Среди звонков на пульт 102 поступили порядка 10 сообщений, когда операторов поздравляли с Новым годом, желали им счастья, добра. Наши операторы на языке обращения поздравляли. Такого рода разговоры длятся несколько секунд, так как линию нельзя занимать", - рассказала официальный представитель ДП Алматы.

Кроме того, Азирбек рассказала, что были звонки, когда полиции сообщали о подозрительных людях в подъезде. При выяснении обстоятельств оказалось, например, что семейная пара пришла поздравить друзей в костюмах героев.

На вопрос о неординарных случаях, Салтанат Азирбек отметила, что ничего подобного в городе не происходило, но вспомнила случай, когда годами ранее полиция подобрала пьяного Деда Мороза и Снегурочку у елки.

Также спикер добавила, что в целом в Алматы с 31 по 4 января в полицию поступило свыше 10 тысяч звонков, основная часть которых носила справочный характер. В эти дни было зафиксировано 65 преступлений, 42 из которых раскрыты по горячим следам.

Совершено более 3500 нарушений на дорогах, кроме того, выявлены 26 нетрезвых водителей. Случились 13 ДТП с 10 пострадавшими и одним погибшим. Еще около 200 человек привлекли к ответственности за незаконную продажу пиротехники.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч полицейских в Алматы круглосуточно охраняют правопорядок в городе. В мегаполисе состоялся гарнизонный развод комплексных сил полиции.