Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Алматинцы поздравляли полицию с Новым годом, звоня на 102

Опубликовано:

Центральное оперативное управление ДП Алматы, куда выведено изображение с камер
ЦОУ ДП Алматы, куда выведено изображение с камер. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На пульт 102 в Алматы поступило порядка 10 сообщений с поздравлением с Новым годом. Об этом рассказала официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, рассказывая на брифинге в РСК о том, как прошли праздничные дни и новогодняя ночь для полиции, Салтанат Азирбек сообщила, что на пульт 102 поступило несколько звонков с поздравлениями.

"Среди звонков на пульт 102 поступили порядка 10 сообщений, когда операторов поздравляли с Новым годом, желали им счастья, добра. Наши операторы на языке обращения поздравляли. Такого рода разговоры длятся несколько секунд, так как линию нельзя занимать", - рассказала официальный представитель ДП Алматы.

Кроме того, Азирбек рассказала, что были звонки, когда полиции сообщали о подозрительных людях в подъезде. При выяснении обстоятельств оказалось, например, что семейная пара пришла поздравить друзей в костюмах героев.

На вопрос о неординарных случаях, Салтанат Азирбек отметила, что ничего подобного в городе не происходило, но вспомнила случай, когда годами ранее полиция подобрала пьяного Деда Мороза и Снегурочку у елки.

Также спикер добавила, что в целом в Алматы с 31 по 4 января в полицию поступило свыше 10 тысяч звонков, основная часть которых носила справочный характер. В эти дни было зафиксировано 65 преступлений, 42 из которых раскрыты по горячим следам.

Совершено более 3500 нарушений на дорогах, кроме того, выявлены 26 нетрезвых водителей. Случились 13 ДТП с 10 пострадавшими и одним погибшим. Еще около 200 человек привлекли к ответственности за незаконную продажу пиротехники.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч полицейских в Алматы круглосуточно охраняют правопорядок в городе. В мегаполисе состоялся гарнизонный развод комплексных сил полиции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208674-almatincy-pozdravlyali-policiyu-s-novym-godom-zvonya-na-102/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie