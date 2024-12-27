Полиция в Алматы перешла на усиленный режим работы

Более трех тысяч полицейских в Алматы круглосуточно охраняют правопорядок в городе. В мегаполисе состоялся гарнизонный развод комплексных сил полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в мегаполисе состоялся гарнизонный развод комплексных сил полиции. Провел его начальник департамента полиции Алматы, генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Главная задача казахстанской полиции — обеспечение законности, правопорядка, безопасности граждан, а также установление доверительных отношений с обществом. Сотрудник полиции — гарант государственной безопасности и всегда на страже покоя граждан.

Арыстангани Заппаров. Фото: ДП Алматы

"Каждый из Вас вносит неоценимый вклад в правопорядок в городе и борьбу с преступностью. Мы гордимся нашими коллегами, с честью выполняющими свой долг перед Родиной", — отметил Арыстангани Заппаров.

Полицейских, имеющих высокие показатели в служебной деятельности, главный полицейский в Алматы наградил грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками.

Кроме того, во время строевого смотра было проверено обмундирование сотрудников строевых подразделений, состояние автотранспорта, а также технических средств, что в совокупности влияет на качество обеспечения правопорядка в городе.

Развод полиции. Фото: ДП Алматы

"Уважаемые коллеги! От Вашего оперативного реагирования и результативной работы напрямую зависит состояние общественной безопасности в нашем городе.

На сегодняшний день полиция в Алматы имеет передовую материально-техническую базу и обеспечена всем необходимым для наступательной борьбы с преступностью и укрепления правопорядка.

При этом, всегда следует помнить, что защита конституционных прав и свобод граждан – приоритетная задача органов внутренних дел. В преддверии праздника желаю личному составу крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии", — констатировал Арыстангани Заппаров.

Развод полиции. Фото: ДП Алматы

С целью обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий, в период празднования Нового года полиция в Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.

Увеличено количество патрульных нарядов, уплотнены маршруты несения службы, привлечены к пешему патрулированию 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.

Полиция. Фото: ДП Алматы

На особом контроле — места массового скопления граждан и локации поведения культурно-зрелищных мероприятий.

Напомним, ранее в конце октября во время оперативного совещания полиция Алматы подвела итоги работы за 9 месяцев текущего года.

Глава алматинской полиции генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров подчеркнул, что Министерством внутренних дел особое внимание акцентировано на усилении работы по противодействию преступности среди несовершеннолетних. Отдельно рассмотрены вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и противодействия киберпреступности.

Добавим, вчера, 26 декабря, на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений премьер-министр поставил задачу перед МВД по усилению работы по борьбе с наркотиками.

Отмечено, что на сегодня уровень потребления запрещенных веществ не снижается, при этом способы распространения расширяются. Особенно активно пропаганда и продажа наркотиков ведутся в ночных клубах. К распространению стали привлекаться дети до 14 лет.