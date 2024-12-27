Полиция в Алматы перешла на усиленный режим работы
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Более трех тысяч полицейских в Алматы круглосуточно охраняют правопорядок в городе. В мегаполисе состоялся гарнизонный развод комплексных сил полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в мегаполисе состоялся гарнизонный развод комплексных сил полиции. Провел его начальник департамента полиции Алматы, генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.
Главная задача казахстанской полиции — обеспечение законности, правопорядка, безопасности граждан, а также установление доверительных отношений с обществом. Сотрудник полиции — гарант государственной безопасности и всегда на страже покоя граждан.
"Каждый из Вас вносит неоценимый вклад в правопорядок в городе и борьбу с преступностью. Мы гордимся нашими коллегами, с честью выполняющими свой долг перед Родиной", — отметил Арыстангани Заппаров.
Полицейских, имеющих высокие показатели в служебной деятельности, главный полицейский в Алматы наградил грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками.
Кроме того, во время строевого смотра было проверено обмундирование сотрудников строевых подразделений, состояние автотранспорта, а также технических средств, что в совокупности влияет на качество обеспечения правопорядка в городе.
"Уважаемые коллеги! От Вашего оперативного реагирования и результативной работы напрямую зависит состояние общественной безопасности в нашем городе.
На сегодняшний день полиция в Алматы имеет передовую материально-техническую базу и обеспечена всем необходимым для наступательной борьбы с преступностью и укрепления правопорядка.
При этом, всегда следует помнить, что защита конституционных прав и свобод граждан – приоритетная задача органов внутренних дел. В преддверии праздника желаю личному составу крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии", — констатировал Арыстангани Заппаров.
С целью обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий, в период празднования Нового года полиция в Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.
Увеличено количество патрульных нарядов, уплотнены маршруты несения службы, привлечены к пешему патрулированию 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.
На особом контроле — места массового скопления граждан и локации поведения культурно-зрелищных мероприятий.
Напомним, ранее в конце октября во время оперативного совещания полиция Алматы подвела итоги работы за 9 месяцев текущего года.
Глава алматинской полиции генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров подчеркнул, что Министерством внутренних дел особое внимание акцентировано на усилении работы по противодействию преступности среди несовершеннолетних. Отдельно рассмотрены вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и противодействия киберпреступности.
Добавим, вчера, 26 декабря, на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений премьер-министр поставил задачу перед МВД по усилению работы по борьбе с наркотиками.
Отмечено, что на сегодня уровень потребления запрещенных веществ не снижается, при этом способы распространения расширяются. Особенно активно пропаганда и продажа наркотиков ведутся в ночных клубах. К распространению стали привлекаться дети до 14 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2205923-policiya-v-almaty-pereshla-na-usilennyy-rezhim-raboty/