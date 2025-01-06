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Акимату не дали забрать земли у колледжа в Павлодарской области

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Студентка на земельном участке
Земельный участок. Иллюстративное фото: Tinnakorn Jorruang / Getty Images

В Павлодарской области вернули земли учащимся аграрно-технического колледжа - участок хотел забрать обратно акимат Щербактинского района, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в 2014 году постановлением акимата Щербактинского района аграрно-техническому колледжу в постоянное пользование предоставили земельный участок площадью 418 га, расположенный вблизи.

На нем студенты проводили практические занятия в целях повышения профессиональной квалификации.

Однако спустя 10 лет акимат района принял решение об отмене ранее принятого постановления о предоставлении земли сельхозтоваропроизводителям.

"Взамен указанного участка планировалось предоставить другой, расположенный в 10 км от учебного заведения, что создало бы постоянные неудобства для учащихся", - уточнили в прокуратуре Павлодарской области.

По этим и другим законодательным основаниям неправомерное решение местного исполнительного органа было опротестовано - земельный участок остался при колледже.

Ранее в Костанайской области через суд отменили распоряжения акима о предоставлении земельных участков из-за их наложения на участок истца. В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что действия акима нарушили права собственника.

А жительнице Тараза вернули отобранную акиматом служебную квартиру, которую она ранее получила в аренду из государственного жилищного фонда. Выяснилось, что непроживание женщины в служебной квартире не подтверждалось доказательствами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208636-akimatu-ne-dali-zabrat-zemli-u-kolledzha-v-pavlodarskoy-oblasti/

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