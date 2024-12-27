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Распоряжения акима отменили через суд в Костанайской области

Опубликовано:

Чиновник
Мужчина. Иллюстративное фото: masamasa3 / Getty Images

В Костанайской области отменили распоряжения акима о предоставлении земельных участков из-за их наложения на участок истца, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец на основании договора купли-продажи от 17 октября 2024 года является собственником земельного участка площадью 0,1500 га.

Ранее указанный земельный участок находился в частной собственности. НАО "ГК "Правительство для граждан" истцу отказало в установлении границ земельного участка ввиду их наложения на земельные участки иных землепользователей.

На судебном заседании установили, что земельные участки, предоставленные акимом в 2022 году во временное землепользование двум гражданам полностью (на 100%) расположены в границах земельного участка истца.

Решением СМАС Костанайской области административный иск удовлетворен в полном объеме.

"Признаны незаконными и отменены распоряжения акима о предоставлении права временного землепользования третьим лицам", - отметили в суде.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что действиями ответчика нарушены права собственника, что прямо противоречит ч.3 ст.26 Конституции РК.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее в Жамбылской области отменили постановление акима города об отказе в предоставлении земельного участка после иска местной жительницы к нему. Суд решил, что женщине можно предоставить прилегающую землю к уже принадлежащему ей участку, так как на ней фактически расположен ее жилой дом.

А жительницы Костанайской области пользовались участком, но оказалось, что аким предоставил землю другому человеку. Суд отменил это решение, так как казахстанки пользуются участком с 2007 года по настоящее время и несут бремя его содержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206119-rasporyazheniya-akima-otmenili-cherez-sud-v-kostanayskoy-oblasti/

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