Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Столпотворения и ссоры: жители Атырауской области жалуются на нехватку автобусных билетов

Опубликовано:

Автобус Атырау - Курмангазы
Автобус. Фото: azh.kz

Жители Атырауской области требуют урегулировать продажу билетов на автобусный маршрут Атырау - Курмангазы - Атырау и жалуются на их нехватку, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, пассажиры испытывают серьезные неудобства. По их словам, билеты на автобус можно приобрести только в Атырау, а возможности купить их онлайн до сих пор нет, что создает сложности для тех, кто выезжает из района.

Ситуация осложнилась после запуска нового маршрута из Атырау в Курмангазы. Это привело к нехватке билетов: многие пассажиры просто не могут их приобрести.

Вечером 4 января на автовокзале наблюдалось столпотворение - люди толпились в очереди, ссорились из-за места, а многим пришлось отказаться от поездки. В результате некоторые были вынуждены воспользоваться такси, стоимость которого в тот вечер достигала 4 тыс. тенге.

Жители требуют увеличить количество рейсов, организовать продажу билетов не только в Атырау, но и в Курмангазы, а также внедрить систему онлайн-продажи. Это позволило бы избежать столпотворения и сделать поездки более доступными для всех.

Заместитель акима Курмангазинского района Марат Хасанов извинился перед жителями и сообщил, что по маршруту Атырау - Курмангазы - Атырау в настоящее время билеты в Курмангазы можно приобрести только у водителя.

В Атырау билеты временно продаются в кассе автовокзала рядом с железнодорожным вокзалом.

"Сообщаем, что подана заявка на подключение Курмангазы к платформе онлайн-продажи билетов. По информации ТОО "Акжайык автопарк", система будет запущена в течение 15 рабочих дней. 

Из-за праздничных дней наблюдается повышенный поток пассажиров. Кроме того, автобусами перевозят спортсменов, направляющихся в Атырау для участия в соревнованиях. Их транспортировка организована на основании заранее поданных письменных заявок.

Приносим извинения за временные неудобства! В ближайшее время будет введена электронная система продажи билетов", - отреагировал он в соцсетях.

С 16 декабря по маршруту Атырау - Курмангазы - Атырау начал курсировать пассажирский автобус вместимостью 53 места. Стоимость проезда составляет 2 тыс. тенге. Для детей и лиц с ограниченными возможностями предусмотрена скидка 50%.

С автовокзала Атырау автобус выезжает в 07.00, 12.00, 19:00, а от здания офиса "Казахтелекома" в Курмангазы - в 06.00, 11.00 и 17.00. Ответственное предприятие за обслуживание маршрута - ТОО "Akzhayik Avtopark".

Перед новогодними праздниками в Алматы пассажиры пожаловались на дефицит билетов на поезд в западные регионы страны.

Кроме того, с середины декабря в некоторые регионы будут ходить только "Тальго". В компании "Пассажирские перевозки" пояснили: железнодорожные билеты на предновогодние дни раскупают практически сразу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208588-stolpotvoreniya-i-ssory-zhiteli-atyrauskoy-oblasti-zhaluyutsya-na-nehvatku-avtobusnyh-biletov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie