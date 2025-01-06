Столпотворения и ссоры: жители Атырауской области жалуются на нехватку автобусных билетов

Жители Атырауской области требуют урегулировать продажу билетов на автобусный маршрут Атырау - Курмангазы - Атырау и жалуются на их нехватку, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, пассажиры испытывают серьезные неудобства. По их словам, билеты на автобус можно приобрести только в Атырау, а возможности купить их онлайн до сих пор нет, что создает сложности для тех, кто выезжает из района.

Ситуация осложнилась после запуска нового маршрута из Атырау в Курмангазы. Это привело к нехватке билетов: многие пассажиры просто не могут их приобрести.

Вечером 4 января на автовокзале наблюдалось столпотворение - люди толпились в очереди, ссорились из-за места, а многим пришлось отказаться от поездки. В результате некоторые были вынуждены воспользоваться такси, стоимость которого в тот вечер достигала 4 тыс. тенге.

Жители требуют увеличить количество рейсов, организовать продажу билетов не только в Атырау, но и в Курмангазы, а также внедрить систему онлайн-продажи. Это позволило бы избежать столпотворения и сделать поездки более доступными для всех.

Заместитель акима Курмангазинского района Марат Хасанов извинился перед жителями и сообщил, что по маршруту Атырау - Курмангазы - Атырау в настоящее время билеты в Курмангазы можно приобрести только у водителя.

В Атырау билеты временно продаются в кассе автовокзала рядом с железнодорожным вокзалом.

"Сообщаем, что подана заявка на подключение Курмангазы к платформе онлайн-продажи билетов. По информации ТОО "Акжайык автопарк", система будет запущена в течение 15 рабочих дней.

Из-за праздничных дней наблюдается повышенный поток пассажиров. Кроме того, автобусами перевозят спортсменов, направляющихся в Атырау для участия в соревнованиях. Их транспортировка организована на основании заранее поданных письменных заявок.

Приносим извинения за временные неудобства! В ближайшее время будет введена электронная система продажи билетов", - отреагировал он в соцсетях.

С 16 декабря по маршруту Атырау - Курмангазы - Атырау начал курсировать пассажирский автобус вместимостью 53 места. Стоимость проезда составляет 2 тыс. тенге. Для детей и лиц с ограниченными возможностями предусмотрена скидка 50%.

С автовокзала Атырау автобус выезжает в 07.00, 12.00, 19:00, а от здания офиса "Казахтелекома" в Курмангазы - в 06.00, 11.00 и 17.00. Ответственное предприятие за обслуживание маршрута - ТОО "Akzhayik Avtopark".

Перед новогодними праздниками в Алматы пассажиры пожаловались на дефицит билетов на поезд в западные регионы страны.

Кроме того, с середины декабря в некоторые регионы будут ходить только "Тальго". В компании "Пассажирские перевозки" пояснили: железнодорожные билеты на предновогодние дни раскупают практически сразу.