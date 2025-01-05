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Глава КНБ ответил депутату о "восхваляющих прежний режим" видео

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Қазақ тілінде оқу
Эмблема КНБ и флаг
Эмблема КНБ. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Глава КНБ Ермек Сагимбаев ответил на депутатский запрос мажилисмена Ермурата Бапи, который ранее заявлял о распространении в Сети постов для манипуляции общественным мнением, передает NUR.KZ.

Бапи отметил, что появились видео с восхвалением Дариги Назарбаевой, это, по его словам, может быть попыткой пропаганды старого режима и внесения раскола в общество.

Глава КНБ сообщил по данному поводу, что сотрудники ведомства активно и систематически работают над выявлением и пресечением деятельности лиц, занимающихся размещением деструктивной информации.

Согласно официальным данным, с начала 2024 года на интернет-ресурсах было выявлено 330 пользователей, совершавших противоправные действия, связанные с распространением деструктивной информации, включая призывы к массовым беспорядкам.

К уголовной ответственности привлечены 29 человек, к административной - 30 человек, в отношении остальных организованы профилактические меры.

В КНБ подчеркнули, что большинство распространителей политически провокационной информации в интернете остаются анонимными и часто зарегистрированы на зарубежных платформах.

С таким же запросом депутат обратился к главе министерства культуры и информации Аиде Балаевой.

В ведомстве отметили, что в прошлом году выявили 67 471 случай противоправного контента. Также в Минкульте пояснили, что были проведены встречи с представителями ряда платформ, где сообщили о необходимости срочного и полного уничтожения противоправного контента.

Ранее депутат Ермурат Бапи заявил, что в соцсетях появляются видео, напоминающие "политическую манипуляцию". По его словам данный контент, восхваляет прежний режим.

По его мнению, такие манипуляции, "расшатывая единство казахстанского общества", являются попыткой его "раскола, мести или возвращения к старым порядкам". Также он заявил, что и другие "представители прошлого" внедряют деструктивные идеи в обществе - в том числе это лица, связанные с январскими событиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208423-glava-knb-otvetil-deputatu-o-voshvalyayushchih-prezhniy-rezhim-video/

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