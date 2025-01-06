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Эзотерика

Бьются о здания и провода: чем салюты вредны для животных, рассказали эксперты

Опубликовано:

Собака
Собака. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты объяснили, погибают ли от петард и фейерверков городские птицы и как новогодние праздники могут негативно отражаться на домашних животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Зоозащитник Сергей Снегирев советует не оставлять свою кошку одну в новогоднюю ночь, а собаку - не брать с собой на запуск салютов. Дело в том, что звуки петард, как и любые другие громкие незнакомые звуки - стресс для кошек. Единожды перенесенный стресс может затем отразиться на их здоровье - на шерсти, на коже, на нервной системе, отмечает зоозащитник.

Сильно боятся салютов и собаки. После новогодних фейерверков, по словам Снегирева, из года в год увеличивается число пропавших питомцев.

"Реагируют не столько на яркость, сколько на шум, на резкие звуки. Я однажды Новый год встречал у себя в приюте, который находился в поселке. Зная, что животные будут бояться, я вышел в центр приюта, чтобы они меня видели и понимали, что беспокоиться не о чем.

Даже при таком раскладе примерно 70% животных все равно боялись: они становились неуправляемыми, грызли клетки, словом, у них была истерика. Только 30% оставались спокойными: может, потому что меня видели, может, в принципе спокойно воспринимали фейерверки", - рассказал наш собеседник.

Сергей Снегирев отмечает, что от страха из-за звуков петард собаки чаще становятся неуправляемыми и могут сбежать.

"В дни после Нового года мы видим массу объявлений - "сбежало животное". Мы все прекрасно понимаем, от чего оно сбежало", - отметил зоозащитник.

Бьются о здания или провода

На новогодних каникулах алматинцы стали замечать на улицах города голубей, которые похожи на оглушенных. Могли ли таким образом повлиять на них петарды и фейерверки, рассказал орнитолог, эксперт Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко.

Птицы в кормушке
Птицы клюют зерно в кормушке: Pixabay

По его словам, пример с голубями не показателен, ведь они переносят не менее 10 самых разных заболеваний. Возможно, птицы просто чем-то больны. В фейерверках в целом ничего хорошего для птиц, разумеется, нет, но и большого вреда они не наносят.

"Понятно, что это стресс: кто-то из них вполне вероятно пострадает, когда из-за испуга попадет под петарды или ударится о стены зданий… но массовая гибель птиц в городе из фейерверков маловероятна. Зимой они не гнездятся, то есть риска гибели потомства не существует", - отметил ученый.

Фейерверки не убивают птиц непосредственно, разве что при случайном попадании, да и к громким звукам они относительно привычны, говорит эксперт. Но если из-за шума паникует крупная стая, то некоторые особи в этом хаосе бьются о здания или провода.

Настоящую опасность для птиц фейерверки представляют летом - например, на День столицы. Их не стоит запускать рядом с водоемами. В Алматы, например, водоплавающие птицы гнездятся на озере рядом с аэропортом. Чтобы уберечь птенцов, лучше отойти с петардами примерно на километр от водоема.

В целом же, в последние 40 лет численный состав птиц в Алматы сильно сократился, отмечает Скляренко. В 2024 году его команда проводила в городе исследование, чтобы выявить, насколько стало меньше птиц в городе, а какие исчезли вовсе. Результаты исследования станут известны к концу этой зимы.

Ранее мы рассказывали, как в Алматы встретили Новый год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208381-byutsya-o-zdaniya-i-provoda-kak-zhivotnye-reagiruyut-na-salyuty/

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