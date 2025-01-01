Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как в Алматы встретили Новый год (фото, видео)

Опубликовано:

Алматинцы празднуют Новый год
Алматинцы празднуют Новый год. Фото: акимат Алматы

На площади Астана алматинцы масштабно отметили наступление нового года - горожане посмотрели обращение президента и наблюдали за салютом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Праздник начался с трансляции новогоднего обращения президента и исполнения государственного гимна Казахстана.

На фоне торжественных слов небо озарил грандиозный салют, ставший аккордом первых минут 2025 года.

Тысячи зрителей, восхищенные разноцветными огнями, старались запечатлеть этот момент. Вечер продолжили выступления казахстанских звезд.

Этот праздник стал настоящим символом завершения 2024 года и началом нового 2025-го.

Кроме того, в Алматы телебашня "Кок-Тобе" засияла новогодним поздравлением.

Также в городе прогремел новогодний салют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207387-kak-v-almaty-vstretili-novyy-god-foto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie