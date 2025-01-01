Как в Алматы встретили Новый год (фото, видео)

На площади Астана алматинцы масштабно отметили наступление нового года - горожане посмотрели обращение президента и наблюдали за салютом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Праздник начался с трансляции новогоднего обращения президента и исполнения государственного гимна Казахстана.

На фоне торжественных слов небо озарил грандиозный салют, ставший аккордом первых минут 2025 года.

Тысячи зрителей, восхищенные разноцветными огнями, старались запечатлеть этот момент. Вечер продолжили выступления казахстанских звезд.

Этот праздник стал настоящим символом завершения 2024 года и началом нового 2025-го.

Кроме того, в Алматы телебашня "Кок-Тобе" засияла новогодним поздравлением.

Также в городе прогремел новогодний салют.