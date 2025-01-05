Иметь медкнижку и проходить гигиеническую подготовку обязали курьеров в Казахстане

Минторговли утвержден стандарт, согласно которому с этого года в Казахстане курьеров обяжут иметь медкнижки и проходить обязательные осмотры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК утвердил стандарт по услугам общественного питания, который введен в действие с 1 января 2025 года.

"Применение данного стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в Республике Казахстан", - отметила председатель Комитет технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

К примеру, согласно стандарту, курьеры должны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о прохождении медицинских осмотров, проходить профессиональную гигиеническую подготовку, а также должен руководствоваться общепринятыми нормами и правилами поведения.

Сообщается также, что при доставке продукции общественного питания потребителям по месту, указанному в заказе, и в пунктах выдачи заказов должна быть предоставлена возможность проверки продукции в заказах для установления внешних повреждений упаковки в ходе транспортирования.

Принятый стандарт, как уверены в Комитете, призван повысить качество услуги по доставке еды ресторанами, кафе, логистическими компаниями и курьерами.

В апреле 2023 года стало известно, что курьеры и таксисты в Казахстане будут официально платить налоги - пока в программе смогут участвовать только желающие.

Тогда же сообщалось, что в Казахстане планируют создать условия для базовой социальной защиты свободных работников. Тогда сообщалось о том, что в стране сильно выросло число фрилансеров.

Что касается медкнижек и медсправок, то их будут выдавать только в электронном формате с 2025 года в Казахстане.