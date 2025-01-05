Оранжевые автобусы вернулись на улицы Балхаша

Жители Балхаша встретили Новый год с улучшениями в общественном транспорте. На городские маршруты вернулись оранжевые автобусы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, для жителей Балхаша новый год принес приятные изменения. Стабилизируется ситуация с общественным транспортом. На улицы города вновь вышли оранжевые автобусы, в которых комфортно в любую погоду.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по итогам конкурса перевозчиком городских маршрутов стало ТОО "Орталык Транс Сервис".

С первых чисел января компания должна увеличить количество автобусов. Проезд будет оплачиваться транспортной картой ONAY! Сейчас идет установка системы безналичной оплаты.

Оранжевые автобусы адаптированы под нужды маломобильных граждан, в них есть кондиционеры. Также транспорт оборудован электронными табло, противопожарной системой, камерами видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Актобе на маршруте №42 запущены 11 новых автобусов марки Yutong, планируется обновление еще двух маршрутов. Транспорт рассчитан на комфортный проезд 80 человек.

Помимо этого, 7 новых автобусов появились на линии одного из автопарков Уральска. Это маршруты 33 и 39. В планах до конца года - обновить около 50 единиц общественного транспорта.