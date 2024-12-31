Казахстанская полиция перешла на усиленный режим работы

Полиция Казахстана перешла на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников - наряды будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в канун новогодних праздников полиция и военнослужащие Национальной гвардии переходят на усиленный режим работы.

Сегодня министр внутренних дел поставил перед личным составом задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в эти дни.

"Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии с честью несут службу, выполняя поставленные задачи. В эти праздничные дни наши граждане будут отдыхать в кругу семьи и близких. Соответственно личный состав должен обеспечить высокий уровень безопасности в стране, реализацию принципа "закон и порядок", - сказал министр Ержан Саденов.

На совещании личному составу было поручено провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.

"Поручаю усилить охрану правопорядка, приблизить наряды к местам проведения праздничных мероприятий, взять под охрану центральные площади, объекты массового пребывания людей, места запуска салютов. Центр оперативного управления должен обеспечить круглосуточный визуальный контроль, оперативно реагировать на все происшествия", - сказал глава МВД.

По данным ведомства, в новогоднюю ночь на службу заступают порядка 32 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Из них 12 тысяч будут находиться непосредственно возле мест проведения праздничных мероприятий.

На днях сообщалось, что более трех тысяч полицейских в Алматы круглосуточно охраняют правопорядок в городе. В мегаполисе состоялся гарнизонный развод комплексных сил полиции.

Также перед новогодними праздниками полиция Актюбинской области переходит на усиленный режим службы.

Отметим, как гласит закон "О праздниках в Республике Казахстан", 1 и 2 января - государственные праздники, посвященные встрече Нового года. В соответствии с п. 5 праздничные дни считаются нерабочими.

В ноябре в Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что в 2025 году выходной день с воскресенья, 5 января переносится на пятницу, 3 января.