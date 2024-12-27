Полиция Актюбинской области переходит на усиленный вариант несения службы

Перед новогодними праздниками полиция Актюбинской области переходит на усиленный режим службы. Расширенный развод сил полиции и Нацгвардии пройдет 27 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в целях обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка в преддверии новогодних праздников личный состав департамента полиции переходит на усиленный вариант несения службы.

В этой связи 27 декабря на площади областного акимата состоится расширенный гарнизонный развод сил полиции и Национальной гвардии.

"Просим граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам", - обратились в ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь медицинские работники Актюбинской области обеспечат круглосуточную помощь гражданам, включая жителей сельских районов. По линии скорой неотложной помощи в регионе будет работать 52 бригады (156 человек), а в Call-центре звонки примут 17 диспетчеров.

Помимо этого, с наступлением декабря в Актюбинской области усилили охрану хвойных деревьев. Именно в этот период инспекторы тщательно проверяют окрестности, где могут незаконно вырубать сосны перед Новым годом.