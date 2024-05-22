Сотрудника НПП "Атамекен" осудили за мошенничество

В Караганде рассматривалось дело по обвинению сотрудника Палаты предпринимателей "Атамекен" в мошенничестве. Сообщается о 13 потерпевших, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По информации в официальном аккаунте суда в Facebook, органами досудебного расследования подсудимый обвинялся в неоднократном хищении чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием (п.2 ч.4 ст.190 УК РК). ​

"Работая в должности эксперта в Палате предпринимателей Карагандинской области НПП "Атамекен", подсудимый под предлогом вложения денег в мнимый бизнес, в том числе для решения проблем по закупам, которыми фактически не занимался, похитил денежные средства 13 потерпевших по делу", - установил суд.

Вина мужчины, помимо признательных показаний, явки с повинной, доказывалась показаниями потерпевших, сведениями банков второго уровня о движении средств между ним и потерпевшими, фиктивными документами, составленными подсудимым.

Суд учел чистосердечное раскаяние мужчины, явку с повинной, активную помощь следствию, частичное возмещение причиненного имущественного ущерба, а отягчающих вину обстоятельств по делу установлено не было.

Приговором суда от 21 мая сотруднику НПП "Атамекен" было назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственными закупками, сроком на 5 лет.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, если оно совершено:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, если оно совершено лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

13 мая экс-председателю правления Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Аблаю Мырзахметову озвучили приговор. Ему назначено 5 лет лишения свободы за совершение мошенничества в особо крупном размере.