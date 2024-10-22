Арыстангани Заппаров: Закон и порядок - наши главные ценности

Полиция Алматы подвела итоги работы за 9 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Департамента полиции города Алматы.

На базе ДП состоялось оперативное совещание. На повестке дня итоги оперативно - служебной деятельности служб и подразделений, а также состояние дисциплины среди личного состава.

Глава алматинской полиции генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров подчеркнул, что Министерством внутренних дел особое внимание акцентировано на усиление работы по противодействию преступности среди несовершеннолетних.

«На расширенной коллегии МВД Глава ведомства Ержан Саденов поручил активно следить за безопасностью в образовательных учреждениях, сотрудничая с администрацией школ, с целью предотвращения возможных правонарушений. Он подчеркнул, что совместные усилия полиции, родителей и общества являются ключом к созданию безопасной среды для детей и подростков. Вместе с тем, даны конкретные поручения, усилить профилактическую работу, в вовлечением местных исполнительных органов и общественности. Полиция обеспечит охрану общественного порядка и защиту прав граждан от преступных посягательств», - отметил в своем выступлении Арыстангани Заппаров.

По словам спикера, отдельно рассмотрены вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и противодействия киберпреступности.

«Министерством поставлено несколько задач. Путем снижения преступности сделать страну безопасной для проживания, обеспечить правопорядок в общественных местах и на улицах, профилактика и пресечения правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, усиление дорожной безопасности, путем снижения факторов влияющих на вероятность ДТП, активизировать внедрение современных методов и технологий в деятельность ОВД, принять меры по укреплению штатов путем повышения важности кадрового потенциала», - резюмировал Арыстангани Заппаров.

По итогам работы оперативного совещания Арыстангани Заппаров дал ряд конкретных поручений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности полиции Алматы.