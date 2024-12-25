Повышение одного из коммунальных тарифов утвердили депутаты в Алматы

На внеочередной сессии маслихата Алматы утвердили новый минимальный тариф на содержание общего имущества многоквартирных домов, передает NUR.KZ.

Депутаты утвердили минимальный тариф на содержание общего имущества многоквартирных домов. В ходе сессии обсуждались вопросы обновления тарифной политики, которая не пересматривалась более 14 лет.

Стоит отметить, минимальный тариф на содержание общего имущества в Алматы был утвержден в 2010 году постановлением акимата и составлял 25 тенге за квадратный метр, при этом срок его действия был ограничен одним годом. Однако с тех пор значительно изменились экономические условия, включая рост цен на строительные материалы, повышение заработных плат работников и улучшение требований к качеству обслуживания жилья.

Отметим, ранее в Алматы предлагали поднять минимальный тариф на расходы по управлению и содержанию жилья почти в два раза - с 25 до 40 тенге за квадратный метр.

Как отметил на сессии руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы Дулат Ашкенов, в текущем году рабочей группой были проведены расчеты тарифа на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества в соответствии с Методикой расчета минимального размера расходов.

В связи с увеличением минимального тарифа на содержание жилья для поддержки социально уязвимых слоев населения Управлением занятости и социальных программ города Алматы разработан проект решения маслихата. Этот проект предусматривает предоставление дополнительной социальной помощи собственникам жилья из числа социально уязвимых слоев населения.

Перечень обязательных услуг, включенных в Методику расчета расходов на управление многоквартирным жилым домом, состоит из услуг управления, доля которых не превышает 30%, и услуг обслуживания, доля которых составляет не менее 70%.

Принятие новых минимальных тарифов и разработка дополнительных мер социальной поддержки направлены на создание комфортных условий проживания для граждан и повышение качества обслуживания многоквартирных домов.

Внедрение современных стандартов управления и содержания жилья, как ожидается, позволит своевременно проводить необходимые работы, улучшать санитарные и технические условия домов, а также обеспечивать прозрачность и эффективность использования средств.