Карагандинцы боятся за свои автомобили из-за светофора

Карагандинские водители обеспокоены состоянием светофора, который может упасть на проезжую часть. Восстановить объект обещают в ближайшие дни, передает ekaraganda.kz.

На представленных автомобилистами фото видно, что одна из секций светофора держится на тонком проводе и свисает над проезжающими под ним автомобилями.

"На улице Сарыарка светофор вот-вот упадет на проезжающие машины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, данный светофорный объект был поврежден спецтехникой при уборке улиц. В ближайшие несколько дней он будет восстановлен.

В прошлом году на пересечении проспекта Нуркена Абдирова и улицы Гоголя в Караганде не работали светофоры. Проблему с движением взялся решить мужчина с пластиковой бутылкой. Его сняли на видео.

Также ранее сообщалось о том, что в Алматы на одном из центральных перекрестков был обнаружен светофор, который был приклеен к столбу на скотч.