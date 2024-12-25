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Карагандинцы боятся за свои автомобили из-за светофора

Опубликовано:

Светофор
Светофор. Фото: ekaraganda.kz

Карагандинские водители обеспокоены состоянием светофора, который может упасть на проезжую часть. Восстановить объект обещают в ближайшие дни, передает ekaraganda.kz.

На представленных автомобилистами фото видно, что одна из секций светофора держится на тонком проводе и свисает над проезжающими под ним автомобилями.

"На улице Сарыарка светофор вот-вот упадет на проезжающие машины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, данный светофорный объект был поврежден спецтехникой при уборке улиц. В ближайшие несколько дней он будет восстановлен.

В прошлом году на пересечении проспекта Нуркена Абдирова и улицы Гоголя в Караганде не работали светофоры. Проблему с движением взялся решить мужчина с пластиковой бутылкой. Его сняли на видео.

Также ранее сообщалось о том, что в Алматы на одном из центральных перекрестков был обнаружен светофор, который был приклеен к столбу на скотч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204513-karagandincy-boyatsya-za-svoi-avtomobili-iz-za-svetofora/

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