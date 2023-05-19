Регулировщика с пластиковой бутылкой сняли на видео в Караганде

Регулировщик. Кадр из видео: ekaraganda.kz

Утром 19 мая на пересечении проспекта Нуркена Абдирова и улицы Гоголя в Караганде не работали светофоры. Проблему с движением взялся решить мужчина с пластиковой бутылкой. Его сняли на видео, передает Ekaraganda.kz.

Сегодня в час пик на оживленном перекрестке в Караганде перестали работать светофоры. Эту проблему взялся решить горожанин. Мужчина встал на проезжей части и стал управлять движением с помощью пластиковой бутылки.

Очевидцы сняли его на видео и похвалили за находчивость.

"Герой нашего времени! Мужчина вышел с простой пластиковой бутылкой и стоит, регулирует движение. Время - час пик, 9 утра. Все опаздывают", - отметили автомобилисты.

В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Караганды сообщили, что со светофорами возникла техническая неисправность. На место была направлена бригада ремонтников.

Отметим, что в ПДД РК указывается, что при желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.

Так:

на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения, в том числе осуществляющих разворот. Водитель, движущийся по главной дороге, имеющей разделительную полосу, перед завершением на перекрестке разворота должен убедиться, что транспортные средства, приближающиеся к перекрестку по второстепенной дороге, уступают ему дорогу;

в случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по главной дороге, обязаны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Этими же правилами обязаны руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам;

на перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом обязаны руководствоваться между собой водители трамваев. На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения;

при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев;

если водитель не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021270-regulirovschika-s-plastikovoy-butylkoy-snyali-na-video-v-karagande/