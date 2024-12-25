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Владельцев нечипированных животных начали штрафовать в Астане

Опубликовано:

Собака
Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане в эти дни участковые инспекторы вместе с "Астана Ветсервис" проводят рейды и выявляют владельцев нечипированных животных, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Как предупредили в ведомстве, в случаях выявления отсутствия чипов или документации, подтверждающей вакцинацию, на хозяина животного составляют протокол об административном правонарушении и выписывают штраф в соответствии с действующим КоАП РК.

Отмечается, что, согласно статье 407-2 КоАП, за нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц 10 МРП (36 920 тенге);
  • для должностных лиц 20 МРП (73 840 тенге).

Мероприятие направлено на повышение ответственности владельцев домашних животных и снижение риска распространения инфекционных заболеваний.

"Призываем всех владельцев животных соблюдать нормы законодательства, своевременно проводить чипирование, вакцинацию и иные обязательные мероприятия, предусмотренные законом. Ответственное отношение к питомцам является залогом их здоровья и безопасности, а также важным шагом в обеспечении благополучия общества", — отметили в управлении охраны окружающей среды и природопользования Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204444-vladelcev-nechipirovannyh-zhivotnyh-nachali-shtrafovat-v-astane/

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