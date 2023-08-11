"Жилище неприкосновенно": как будут проверять наличие чипа у животных, ответили в Минэкологии

Кошка. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на брифинге Минэкологии казахстанцев заверили, что подворовых и поквартирных обходов для проверки наличия чипов у собак и кошек после 1 сентября не будет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Обязательному учету подлежат кошки и собаки, это требование вводится с 1 сентября 2023 года. Соответственно, владельцы кошек и собак должны провести регистрационные действия.

Законом предусматривается ответственность, есть штраф в размере 10 МРП, если собака или кошка не на учете. В отношении рейдовых мероприятий – подворовых и подомовых обходов не запланировано, по квартирам никто ходить не будет.

Есть конституционное право людей – жилище неприкосновенно, соответственно, никто к вам домой приходить не будет", – пояснил замглавы комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким.

Он добавил, что наличие чипа у животных невозможно проверить без специального сканера – специальных проверок владельцев животных делать никто не будет. Проверить регистрацию животного могут лишь после жалобы, к примеру, соседей.

Касательно пенсионеров, владеющих животными, у которых нет средств на чипирование, в комитете пояснили – учет животных для социально уязвимых слоев населения бесплатный даже после 1 сентября.

Для остальных владельцев чипирование кошек и собак станет платным с 1 сентября.

"Постановка на учет платная. Это обязанность владельца. Вы, как собственник имущества, обязаны принимать меры по его учету. Вы же когда машину покупаете, вы же ее регистрируете. Когда вы покупаете кошку или собаку, вы должны их зарегистрировать за свой счет.

Сейчас акиматы Астаны и Алматы проводили акции по бесплатному чипированию. Это в компетенции местных исполнительных органов. Они в пределах выделенных бюджетных средств могут организовать данные мероприятия. Мы их поддерживаем, считаем, что это правильно", – сообщил Ким.

Он добавил, что постановке на учет подлежат все кошки и собаки, даже если они не выходят за пределы дома или квартиры – устанавливать предельные цены на чипирование в Минэкологии не планируют.

Напомним, что казахстанцы, имеющие домашних кошек и собак, должны будут провести их чипирование или надеть на питомцев специальные бирки до 1 сентября 2023 года. Такая норма указана в законе "Об ответственном обращении с животными".

Как подчеркивается, подобные меры должны способствовать борьбе с ростом числа бездомных кошек и собак, а также с жестким обращением с животными.

Также сообщалось, что в ветеринарных клиниках крупных городов Казахстана стоимость услуги по чипированию домашних животных составляет от 3,5 тыс. до 8 тыс. тенге.

За нарушение требований, установленных законодательством в области ответственного обращения с животными, грозит штраф.

Кроме того, мы писали о том, в каких случаях штрафы будут налагать на владельцев за отказ от чипирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032111-zhilische-neprikosnovenno-kak-budut-proveryat-nalichie-chipa-u-zhivotnyh-otvetili-v-minekologii/