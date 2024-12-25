Место подвигу: чем отличились казахстанские полицейские в этом году

Работа полиции — это не только защита правопорядка, но и место для настоящего подвига, где каждый день требует от сотрудников мужества и самоотверженности, передает NUR.KZ.

Мы собрали несколько случаев, когда подвиг полицейских помог спасти жизнь и здоровье попавшим в трудную ситуацию казахстанцам.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Спасли от смерти упавшую с моста девушку

Старший оперуполномоченный по особым поручениям УПЭ ДП ЗКО подполковник полиции Ернур Бериккалиев и оперуполномоченный УПЭ ДП ЗКО майор полиции Арсен Самиев спасли в Уральске девушку, спрыгнувшую с моста.

Они увидели момент падения и поспешили на помощь, рассказали в Instagram-аккаунте ДП ЗКО. Подойдя к мосту, они увидели, что девушка была уже в воде. Ернур и Арсен сразу же бросили спасательный круг, благодаря которому девушка выбралась в безопасное место. Также на место прибыли врачи, которые оказали пострадавшей первую помощь. Инцидент произошел 25 ноября.

Помогли страдающей эпилепсией

Оперуполномоченный Абайского отдела полиции УП Уральска старший лейтенант полиции Рустам Мухамбетьяров и инспектор по делам несовершеннолетних того же отдела лейтенант полиции Санжар Абдрахманов оказали первую помощь жительнице Уральска, у которой начался эпилептический припадок.

На днях, 19 декабря, правоохранители во время лекции в одной из школ заметили через окно, что на улице упала женщина. Рядом с ней находилась ее несовершеннолетняя дочь, которая пыталась ей помочь, говорится в Instagram-аккаунте ДП Западно-Казахстанской области.

Правоохранители выбежали на улицу. Они аккуратно подняли пострадавшую и перенесли в здание школы, оказали первую помощь. Через некоторое время женщина пришла в себя.

Вытащил детей из пожара

Старший инспектор УАП ДП Актюбинской области капитан полиции Адил-Кахар Кадиров по пути на службу увидел густой дым из окна соседей, рассказали в Telegram-канале пресс-службы МВД РК. Он подошел к их дому, разбудил хозяйку и вынес по одному трех несовершеннолетних детей. Когда выносил самого младшего 5-летнего ребенка, сам потерял сознание и упал.

Спас женщину, провалившуюся под лед на реке

Старший лейтенант полиции Роман Насихан спас женщину на реке Шарон, провалившуюся под лёд, и оперативно оказал ей первую помощь. Инцидент произошел в Атырауской области в последние дни 2023 года, отмечают на сайте Polisia.kz.

Пенсионерку попытался вначале вытащить неравнодушный мужчина, но затем помощь понадобилась и ему самому. После спасения пострадавших Роман Насихан на личном автомобиле отвез женщину в больницу.

Спас спрыгнувшую с моста

Старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних Елдос Койкен 18 апреля спас женщину, прыгнувшую в реку. Трагедию удалось предотвратить в селе Жамбыл Павлодарской области, уточняется на сайте Polisia.kz. Полицию вызвали дети женщины, которая хотела прыгнуть в Иртыш.

Вытащил из реки тонущих детей

Старший следователь отдела полиции Актогайского района Ердаулет Макимов летом спас двух тонущих детей. Сам он при этом находился на реке возле села Жамбыл в отпуске, пояснили на сайте Polisia.kz.

Ердаулет Макимов. Фото: Polisia.kz

Первого мальчика он вытащил быстро, затем вновь нырнул в воду, так как второго мальчика уносило течение. Ердаулет доплыл до него и начал движение к берегу. Преодолевая сильное течение, страж порядка смог добраться до суши и оказать мальчикам первую помощь.

Спас мальчика из реки с сильным течением

Инспектор роты патрульной полиции Талдыкоргана Санат Серікқалиұлы в июне услышал крики детей о помощи. Инцидент произошел на реке Каратал, отмечается на сайте Polisia.kz.

Полицейский вытащил ребенка из реки с сильным течением. Фото: polisia.kz

Подбежав к реке, он увидел тонущего мальчика, которого несло течением вниз по реке. Он сразу же бросился в воду, поймав ребенка, вынес его на берег. Затем оказал ему первую медицинскую помощь - выполнил искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Его грамотные действия спасли мальчику жизнь.

Потушили горящий сарай

Четверо полицейских патрулировали улицы села в Сайрамском районе и заметили дым в одном из дворов. Стражи порядка сразу же вызвали пожарных, а сами оперативно прибыли на место происшествия, отмечается на сайте Polisia.kz.

Полицейские помогли потушить сарай. Фото: polisia.kz

Здесь они обнаружили, что горит сено на чердаке двухэтажной постройки для домашнего скота. Сотрудники полиции начали тушить пожар до приезда спасателей; семья, проживавшая в доме, не пострадала. С помощью воды и подручных средств вместе с пожарными они оперативно потушили огонь. Инцидент произошел в Сайрамском районе Туркестанской области 27 февраля.

Спасли тонущего пастуха

Инспекторы батальона патрульной полиции Даулет Сагинбаев и Нургали Сапархан спасли молодого пастуха, который не мог выплыть сам из реки Сырдарья из-за быстрого течения, отмечается на сайте Polisia.kz.

Полицейские спасли пасшего свой скот туркестанца. Фото: polisia.kz

Житель Мактааральского района пас скот и заметил, что жеребенок упал в реку. Он вошел в воду, чтобы спасти свой скот, но в конце концов не смог выбраться. Полицейские увидели его в реке, остановились и бросились на помощь. Даулет Сагинбаев сам прыгнул в воду, и затем вместе с напарником вытащил пострадавшего на берег. ЧП произошло в Туркестанской области 15 апреля.

Спас от отравления газом женщину с подростком

Старший оперуполномоченный Амержан Топалов в январе вместе с соседом спас женщину и подростка от отравления газом. Сам полицейский на тот момент находился в отпуске в поселке Карабалык.

Амержан Топалов. Фото: polisia.kz

В доме замерзла вытяжка газовой плиты и газ распространился по помещению, уточняется на сайте Polisia.kz. Дозвониться соседям они не могли, и разбили окно, а затем проветрили квартиру, где стоял едкий запах.

Предотвратили падение с 5 этажа

Бахтияр Дощанов и Азамат Темирханов. Фото: polisia.kz

Инспектор батальона патрульной полиции Петропавловска Бахтияр Дощанов при содействии напарника Азамата Темирханова самоотверженно спас девушку, едва не спрыгнувшую с 5 этажа жилого дома. Мужчина без страховки спустился за ней на карниз балкона, и затем смог передать своему напарнику. История произошла 12 мая, сообщили на портале Polisia.kz.

Спас провалившуюся под лед женщину

Инспектор полка патрульной полиции Шымкента Нурислам Кудайберген спас пьяную женщину, которая провалилась под лед на реке. Сам он тоже попал в ледяную воду – ЧП произошло 30 января. Вытащил он пострадавшую вместе с напарниками, говорится на портале Polisia.kz.

Рискнул жизнью ради автобуса с детьми

Сотрудники 4-го взвода областного батальона Буркут Алшинбаев и Рыспек Кабдрашев сопровождали 24 мая два микроавтобуса с детьми. В определенный момент на их полосу дороги выехал большегруз. На сигналы полицейских он не реагировал – как выяснилось позднее, в фуре сломалась система управления.

Понимая, что позади едут дети, патрульный экипаж был готов принять смертельный удар на себя. Решение рисковать собой ради других, сотрудники полиции приняли за доли секунды, говорится на портале Polisia.kz.

К счастью, в последнее мгновение водителю большегруза удалось взять управление под контроль и свернуть в сторону, патрульная автомашина получила лишь механические повреждения. Инцидент произошел на трассе в Акмолинской области.

Спас буйного мужчину

Участковый инспектор города Кентау Бағзатхан Есімхан не дал 29-летнему мужчине свести счеты с жизнью. Тот закрыл дверь квартиры изнутри и не впускал даже родных, грозясь спрыгнуть с 4 этажа, сообщается на портале Polisia.kz.

Бағзатхан Есімхан. Фото: Polisia.kz

Также кидал из окна попавшие под руку предметы. Не теряя времени и рискуя своей жизнью, полицейский вышел на балкон через окно соседней квартиры. После чего, применив приемы борьбы, он сразу же схватил буйного мужчину, который проявлял агрессию и никого к себе не подпускал.