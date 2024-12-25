Яркие огни и елки: как украсили Алматы к Новому году за 800 млн тенге (фото)

Знаковые улицы и площади, общественный транспорт и даже метрополитен Алматы преображаются, создавая в мегаполисе атмосферу новогоднего праздника и уюта для горожан и гостей города, передает NUR.KZ.

Одной из новогодних жемчужин Алматы стал Арбат - проспект Жибек Жолы - пешеходная улица, в украшении которой акимат города в этом году вдохновился знаменитой Карнаби-стрит в Лондоне.

Жибек Жолы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году алматинский Арбат превратился в яркий арт-объект, утопая в свете тысяч гирлянд и световых инсталляций, создавая неповторимую атмосферу уюта и праздника, которую уже оценили горожане и гости города.

Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Здесь создается настоящая зимняя сказка: установлены светящиеся фигуры снеговиков, яркие звезды и очаровательные олени, которые не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых.

Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не забыли и про пешеходную улицу Панфилова.

Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждый элемент праздничного оформления, будь то декоративные медведи или другие яркие детали, приносит тепло и радость в морозные зимние дни.

Елка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все это превращает прогулки по улице в незабываемое и уютное времяпрепровождение, наполненное атмосферой праздника.

Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новогодняя атмосфера в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Елка, установленная на площади "Астана", сверкает разноцветными шарами, мерцающими гирляндами и звездами, создавая атмосферу настоящего волшебства.

Елка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этот праздник она украшена яркими светящимися бантами, которые придают сказочности и зачаровывают прохожих, превращая это место в настоящий новогодний уголок, полный магии и праздника.

Новогодняя атмосфера. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит подчеркнуть, в этом году город украсили 80 новогодних елок к началу праздничного сезона.

Новогодняя атмосфера в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новогодняя атмосфера в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году главная елка города, расположенная на площади Абая, выполнена в классическом стиле и впервые стала ствольной, а не каркасной.

Для украшения использовали шесть километров гирлянд, яркие шары и елочные игрушки, которые в сочетании с легким снегопадом создавали атмосферу настоящего волшебства.

Елка в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сама церемония зажжения елки, прошедшая 20 декабря, сопровождалась волшебной атмосферой, которую создала погода: снежинки, танцующие в свете софитов, мягко покрывали елку, а сам момент озаряли праздничные огни.

Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, помимо украшения знаковых объектов, установки МАФов и елок, в мегаполисе также украсили общественный транспорт.

По городу начали курсировать 100 автобусов и 50 троллейбусов, каждый из которых оформлен в праздничной тематике, чтобы добавить новогоднего настроения горожанам и гостям города. В ТОО "Алматыэлектротранс" отметили, что оформление автопарка - это их способ создать атмосферу праздника и уюта для всех пассажиров.

Автобус. Фото: Акимат Алматы

К слову, метрополитен Алматы также преобразился: станции и вагоны украшаются праздничной иллюминацией и декорациями, создавая особую атмосферу праздника. Горожане отмечают, что такие изменения дарят новогоднее настроение и делают поездки еще более радостными.

На каждой станции установлены елки, украшенные тематическими игрушками, а в некоторых вагонах созданы уголки для фотосессий, где пассажиры могут сделать яркие снимки на память.

Метро. Фото: Пресс-служба метрополитена

"Мы хотим, чтобы каждая поездка в метро стала для наших пассажиров немного праздничнее. Украшения на станциях и в вагонах созданы, чтобы подарить людям ощущение сказки и настроить их на праздничный лад", - поделились в пресс-службе метрополитена.

Люди в метро. Фото: Пресс-служба метрополитена

Жители и гости города уже оценили новогоднее оформление. Многие пассажиры активно делятся фотографиями в социальных сетях и выражают благодарность за создаваемую атмосферу праздника.