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Ребенок застрял головой в стуле в Атырау

Опубликовано:

Спасатели помогают ребенку
Спасатели помогают ребенку. Фото: t.me/qr_tjm

В Атырау в понедельник, 23 декабря, помощь спасателей понадобилась пятилетнему малышу, застрявшему головой в стуле, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, в Атырау мальчик 2019 года рождения во время игры засунул голову в прутья в спинке стула. Обеспокоенные родители после безуспешных попыток освободить голову ребенка вызвали службу 112.

"Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с помощью инструмента "Holmatro" благополучно освободили голову малыша", - рассказали в МЧС.

В ведомстве вновь призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

Напомним, ранее необычную спасательную операцию провели спасатели ВКО - им пришлось доставать ногу ребенка, которая застряла между ручкой и редуктором баллона.

А в Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.

До этого в Алматы 10-летняя девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять. Ей помогли спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203947-rebenok-zastryal-golovoy-v-stule-v-atyrau/

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