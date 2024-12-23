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Решена проблема, создававшая трудности жителям Актобе (видео)

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Счетчики
Счетчики. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

В жилом массиве Есет батыра в Актобе завершили установку приборов учета тепла в нескольких домах, что обеспечит бесперебойное теплоснабжение, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в жилом массиве Есет батыра решена проблема, которая создавала трудности для жителей.

В ряде домов отсутствовали общедомовые приборы учета тепловой энергии. Из-за этого возникали проблемы с регулированием и учетом теплоснабжения.

По поручению акима города эта проблема решена. Руководитель КСК "Адал кызмет" показал главе города Азамату Бекету ход работ, проводимых в подвалах домов.

"Мы обслуживаем 78 домов в жилом массиве Есет батыра. В шести из них вообще отсутствовали общедомовые приборы учета тепла. Сейчас при поддержке городского акимата устанавливаем эти приборы.

В подвалах трех домов установка завершена, еще в трех установим в начале недели. Это позволит бесперебойно регулировать подачу тепла в эти дома", - сказал Даулет Нурланов.

Аким города поручил обеспечить своевременный контроль за подачей тепла и незамедлительно организовать уборку снега с придомовых территорий многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что жители села Доскей в Карагандинской области третий год сталкиваются с недостаточным отоплением в своих квартирах. Проблема усугубляется планами повышения тарифов на теплоснабжение.

Также специалисты жилищной инспекции Актобе начали выездные проверки по обращениям жителей, касающимся проблем с системами отопления в многоквартирных домах.

Помимо этого, в несколько отдаленных районов Щучинска провели чистую питьевую воду и централизованное теплоснабжение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203551-reshena-problema-sozdavavshaya-trudnosti-zhitelyam-aktobe-video/

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