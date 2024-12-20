Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Будет ли салют на Новый год в Астане, ответил аким столицы

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Салюты запускают в небо
Салют. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге Службы центральных коммуникаций глава Астаны Женис Касымбек сообщил, что 31 декабря в столице планируется новогодний салют, передает корреспондент NUR.KZ.

"31 декабря салют планируется. Буквально позавчера мы зажгли в городе елки, более 30 общественных пространств подготовлено к новогодним праздникам. (…) Город к проведению новогодних праздников готов. Салют будет", - сообщил аким.

Ранее в акимате столицы отвечали на вопрос о салютах перед Днем Независимости. Отмечалось, что салюта не было, но в городе прошло более 50 различных праздничных и официальных мероприятий.

При этом, салют запускали 25 октября на территории Триатлон парка, в честь Дня Республики.

Добавим, как гласит закон "О праздниках в Республике Казахстан", 1 и 2 января — государственные праздники, посвященные встрече Нового года. В соответствии с п. 5 праздничные дни считаются нерабочими.

В ноябре в Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что в 2025 году выходной день с воскресенья, 5 января переносится на пятницу, 3 января.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202965-budet-li-salyut-na-novyy-god-v-astane-otvetil-zhenis-kasymbek/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie