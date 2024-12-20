Будет ли салют на Новый год в Астане, ответил аким столицы

На брифинге Службы центральных коммуникаций глава Астаны Женис Касымбек сообщил, что 31 декабря в столице планируется новогодний салют, передает корреспондент NUR.KZ.

"31 декабря салют планируется. Буквально позавчера мы зажгли в городе елки, более 30 общественных пространств подготовлено к новогодним праздникам. (…) Город к проведению новогодних праздников готов. Салют будет", - сообщил аким.

Ранее в акимате столицы отвечали на вопрос о салютах перед Днем Независимости. Отмечалось, что салюта не было, но в городе прошло более 50 различных праздничных и официальных мероприятий.

При этом, салют запускали 25 октября на территории Триатлон парка, в честь Дня Республики.

Добавим, как гласит закон "О праздниках в Республике Казахстан", 1 и 2 января — государственные праздники, посвященные встрече Нового года. В соответствии с п. 5 праздничные дни считаются нерабочими.

В ноябре в Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что в 2025 году выходной день с воскресенья, 5 января переносится на пятницу, 3 января.