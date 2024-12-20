Цены на ряд продуктов будут сдерживать всю зиму в Павлодарской области

Аким Павлодарской области попросил крупных предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей не завышать цены на молоко, огурцы и помидоры. Закрепили договоренность меморандумом, передает "Ирбис TV".

Меморандум о фиксированной цене на свою продукцию зимой подписали семь молокоперерабатывающих предприятий региона и три тепличных комплекса. Глава области подчеркнул, что именно за эти продукты больше всего беспокоятся люди.

"Цены на продукты питания, в том числе социальные. Также не социально значимые, но вызывающие много вопросов цены на традиционные продукты к новогоднему столу, такие как огурцы, помидоры и молочная продукция. Это пользуется особенным спросом к новогодним праздникам", - сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По меморандуму цены на молоко жирностью 2,5% зафиксированы до 385 тенге за 1 литр, огурцы - до 1100 и томаты - 850 тенге за 1 килограмм. По договоренности сдерживать их должны на протяжении всей зимы. Торговать будут в социальных магазинах и на рынке "Жайлау".

Все производители, подписавшие меморандум, получают государственную поддержку. Переработчикам молока по программе субсидирования выделено 1,4 млрд тенге. Тепличные комплексы закупили минеральные удобрения на 116 млн тенге.

Ранее стало известно, что в Павлодаре выросло в цене мясо кур, а также подорожали яйца, рис и рожки. На цены повлияло повышение курса доллара. Итоги последнего мониторинга цен озвучили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства города.

Инфляция в Казахстане по итогам ноября 2024 года года составила 8,4%, немного снизившись после ускорения в октябре. За месяц цены выросли на 0,9%. При этом по категориям наблюдаются разные темпы подорожания товаров и услуг.