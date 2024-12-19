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Стало известно, сколько денег принесли платные дороги в Казахстане в 2024 году

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Знак "Платная дорога" установлен над светофором
Знак "Платная дорога". Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

В Казахстане подсчитали доход от пользования семнадцатью платными дорогами - с начала года он составил 48 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В этом году, как сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол" в Telegram-канале, в Казахстане отремонтировано и построено почти девять тысяч километров дорог.

В этом году завершены трассы "Караганда - Балхаш - Астана", "Атырау - граница с Россией", "Актобе - Кандыагаш" и "Талдыкорган - Усть-Каменогорск", а капитальным ремонтом было охвачено 600 километров дорог республиканского значения.

Также, по данным "КазАвтоЖола", доход от пользования 17 платными дорогами в Казахстане за 11 месяцев этого года составил 48 млрд тенге.

"Если сравнивать с прошлым годом, то это на 10-15% больше, чем аналогичный период прошлого года. Данные средства направлены на содержание этих автомобильных дорог, на закуп техники. В прошлом году мы приобрели порядка 470 единиц техники. В этом году за счет платных дорог приобрели 140 единиц, и плюс, при поддержке Фонда развития предпринимательства, дополнительно приобретаем в этом сезоне порядка 380 единиц", - сообщил председатель правления национальной компании "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев.

Ранее глава Минтранспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве рассказал, на каких участках автодорог планируется ввести платность.

Также глава "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев сообщил о готовящейся норме касательно платных дорог в Казахстане - если они плохого качества, казахстанцы могут не платить за проезд по ним.

Отметим, по информации официального сайта "КазАвтоЖол", на сегодняшний день в Республике Казахстан функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, в том числе: 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км. технической категории, 6 участков 2 и 3 технической категории протяженностью 1060 км.

Первый участок - "Астана-Щучинск". Это автодорога стала платной с 2013 года.

С января 2019 года на платной основе заработали трассы"Астана - Темиртау", "Алматы - Хоргос" и "Алматы - Конаев".

С 23 ноября 2021 года на платной основе заработали трассы "Астана - Павлодар", "Тараз - Кайнар", "Шымкент - Кызылорда", "Шымкент - Тараз", "Шымкент - гр.Узбекистана", "Конаев - Талдыкорган", "Щучинск - Кокшетау".

В 2023 г. поэтапно в период с 8 октября по 1 декабря на платной основе заработали еще 6 платных участков автодорог "Павлодар - Калбатау"; "Бейнеу - Акжигит", "Уральск - Самара"; "Павлодар -Омск"; "Кокшетау - Петропавловск"; "Уральск - Саратов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202366-stalo-izvestno-skolko-deneg-prinesli-platnye-dorogi-v-kazahstane-v-2024-godu/

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