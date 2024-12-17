"Стало не просто удобно, но и красиво": как изменились скверы и улица Панфилова, показали в акимате Алматы (фото)

В Алматы показали, как благоустроили скверы и улицы Алмалинского района, включая пешеходную улицу Панфилова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Журналистам показали, как по просьбе жителей района изменились объекты. Так, одним из них стала одна из главных городских пешеходных улиц – Панфилова. Ежедневно пешеходный поток по улице составляет от 10 до 15 тысяч человек, а в выходные и праздники проходимость увеличивается в разы.

Как отметил аким района Арман Шамшин, высокая проходимость и активная эксплуатация улицы автотранспортом, приезжающим для разгрузки товаров для кафе и ресторанов, привела к увеличению нагрузки на дорожное покрытие и декоративных элементов. С просьбами обновить улицу обращались и жители района.

Улица Панфилова. Фото: акимат Алматы

Здесь впервые с 2017 года провели ремонт дорожного покрытия. Работы на Панфилова начались в сентябре: заменили 2 тыс. кв.м брусчатки, установили 130 новых скамеек и две детские площадки, а также отремонтировали фонтаны.

На 20% расширили зеленую зону, высадили новые кустарники и посеяли новый газон. Установили домики-модули для ремесленников, стационарный пункт полиции и современный "Визит Центр". Горожане отмечают, что обновленная улица стала комфортнее и удобнее.

Школа №136. Фото: акимат Алматы

Кроме того, впервые за 35 лет проведен капитальный ремонт с сейсмоусилением в школе №136. Здесь обновили кабинеты по робототехнике, химии, биологии, физике, информатике, а также мастерские и кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Все предметные кабинеты оснащены интерактивными панелями и новой мебелью.

Что касается сквера "Восточный АЗТМ", то с инициативой благоустроить неухоженное место у ЖК обратились жители новых домов. Тренажеры, пешеходные дорожки, большая зеленая зона с газоном площадью около 10 000 кв.м., с цветами и деревьями, новое освещение - все это сделало сквер уютным.

Сквер. Фото: акимат Алматы

Как отмечает жительница и соавтор проекта "Бюджет народного участия" Алена Шин, этот проект является гордостью района и самих жильцов.

"Это не просто сквер, у нас есть единственный в районе искусственный пруд в сквере. Мы поделились задумкой со специалистами из акимата, и они помогли нам ее реализовать. Мои дети постоянно играют только на этой детской площадке, тут же еще очень крутая волейбольная площадка есть. В общем, все предусмотрено для семейного отдыха", - поделилась жительница.

Еще один объект - новый сквер площадью 0,49 га, который был обустроен на месте бывшего стихийного рынка по улице Розыбакиева, южнее улицы Дуйсенова.

Как отметил Арман Шамшин, ранее на его месте был огороженный стихийный рынок, который доставлял неудобства жителям близлежащих домов. Жители неоднократно просили убрать рынок, а на его месте сделать сквер.

Сказано – сделано: в результате место бывшего рынка превратилось в зеленую зону с газоном площадью около 2000 кв.м., с цветами, кустарниками и деревьями.

Алмалинской район. Фото: акимат Алматы

Для жителей установлены скамейки, тренажеры, перголы, детские площадки и беговые дорожки из современных и качественных материалов. Также была монтирована система автоматического полива и освещения пространства.

"Здесь очень красиво по вечерам, отличное освещение. Мы подали заявку и контролировали работы, поэтому приходим сюда и любуемся. Тут есть место, где можно провести время с комфортом и взрослым, и детям. И отличная дорожка для занятий спортом.

Раньше невозможно было даже окна открыть на эту сторону, потому что был стихийный рынок, запах и шум. Теперь совсем другое дело. Очень большие зеленые зоны и перголы украшают. Стало не просто удобно, а еще и красиво", - отметила жительница Асем Нургазина.

Арман Шамшин. Фото: акимат Алматы

В Алмалинском районе в 2023 году в рамках программы "Бюджет народного участия" реализовано 34 проекта, в 2024 году - 52 проекта.

"В последние годы большое влияние на благоустройство Алматы оказывает программа "«Бюджет народного участия". Зеленые зоны отдыха играют важную роль в улучшении общественных пространств и повышении экологической обстановки города. Мы всегда поддерживаем инициативы жителей района", - говорит аким района Арман Шамшин.

Ранее мы рассказывали, как изменилось освещение в Алматы.

Кроме того, сообщалось, что аким Алматы осмотрел обновленные зоны Алмалинского района: от улицы Панфилова до сквера на месте пустыря, п.