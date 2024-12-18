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Грузовик упал в реку в результате обрушения моста в СКО (видео)

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Грузовик упал в реку в СКО
Грузовик упал в реку в СКО. Кадр из видео: instagram/skopetro

В районе имени Габита Мусрепова в СКО обрушился мост, соединяющий две близлежащие деревни. В результате обрушения в реку упал грузовик, передает NUR.KZ.

Видео с места инцидента опубликовано в местном Instagram-паблике skopetro. Автор ролика сообщает, что это произошло сегодня в районе имени Габита Мусрепова. На кадрах - лежащий в воде грузовик.

Под постом разъяснение в ситуации дал местный районный акимат.

"18 декабря в Северо-Казахстанской области, в районе имени Габита Мусрепова, в целях сокращения пути автотранспортом "Shaсman" был совершен переезд по искусственно возведенной переправе между селами Бирлик - Нежинка, которая не является официальной автодорогой. В результате чего была обрушена переправа, тем самым перевернув грузовой автотранспорт. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ведутся работы по буксировке грузового автотранспорта, после чего будут начаты работы по восстановлению переправы.

Кроме этого, по данным акимата, разработана проектно-сметная документация на строительство моста, которая сейчас проходит государственную экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте просел и частично обрушился мост, соединявший микрорайон Жанаталап с городом. Аким района пообещал продумать объезд для местных жителей.

В Восточно-Казахстанской области из-за аварии легковое авто оказалось в канале. Машину достали из воды автокраном. В салоне обнаружили погибшего водителя.

Также сообщалось, что в Павлодарской области случилось ДТП - грузовик, перевозивший 20 тонн битума, опрокинулся на бок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202002-gruzovik-upal-v-reku-v-rezultate-obrusheniya-mosta-v-sko-video/

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